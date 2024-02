Projeto prevê unidade da Receita no Ganha Tempo do Empreendedor

A Prefeitura de Americana protocolou nesta terça-feira (6) um projeto de lei que visa autorizar um acordo com a União, por intermédio da Secretaria Especial da Receita Federal, para instalar um PAV (Ponto de Atendimento Virtual) no imóvel do Ganha Tempo do Empreendedor.

Secretaria Desenvolvimento Econômico e Ganha Tempo do Empreendedor de Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O espaço, que funciona na Rua Anhanguera, número 40, mesmo endereço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, abriga diversas instituições, incluindo o PAT (Posto de Atendimento do Trabalhador), Sebrae e Banco do Povo.

Se o projeto passar pela câmara, o PAV será um ponto de atendimento presencial da Receita Federal. De acordo com o órgão, esses pontos são parceiros na disseminação do uso do e-CAC (canais virtuais).

No projeto de lei consta que o PAV consistirá em um espaço estruturado para fornecimento de orientações sobre os serviços oferecidos no site da Receita Federal, bem como triagem, recepção, digitalização de documentos e envio por processo digital para operacionalização por servidores do órgão.

Em novembro do ano passado, a Aescon (Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana) protocolou um ofício na agência local da Receita Federal, com destino à superintendência do órgão, solicitando o adiamento do fechamento da unidade até que o atendimento online esteja operacional. O encerramento da agência estaria programado para ocorrer até abril deste ano.

Questionada nesta terça-feira pelo LIBERAL, a Receita Federal não desmentiu nem confirmou o fechamento da agência em Americana. Disse apenas que para que “haja fechamento ou suspensão de atendimento em agências, é necessária a publicação prévia de portaria”.