Projeto de comunidade cristã em Americana busca dar oportunidades a imigrantes

Mais do que uma comunidade cristã, a igreja Nueva Vida – Congregación Bautista Hispana de Americana é um centro de acolhimento de imigrantes que, além das atividades religiosas, tem papel social ao promover divulgação de vagas de emprego, bazares de roupas e itens para casa, e aulas gratuitas de português, inglês, espanhol, flauta doce, reforço escolar e futebol para crianças, adolescentes e adultos.

Com cerca de dois anos de existência, Nueva Vida tem a liderança do pastor e professor boliviano Ruben Lopez Mamani, de 32 anos. Formado em teologia na Bolívia e educação física no Brasil, ele ministra aulas de futebol e espanhol. Todas as outras classes são comandadas por professores voluntários brasileiros.

A costureira Jane Pilar Quisbert, de 45 anos, boliviana que mora há 20 no Brasil e que, depois de passagens por Nova Odessa e São Paulo, fixou residência no bairro Nova Carioba, leva as filhas Keila Jasmi, de 16 anos, e Jenyfer, de 11, às aulas de futebol que acontecem às terças e quintas a partir de 17h30.

Desde a inscrição, há seis meses, as meninas ainda frequentaram aulas de inglês. A mãe também é atendida em um projeto de beleza e cuidados com a pele, promovido na Nueva Vida por alunas do Senac Americana, e aguarda a possibilidade de praticar futebol.

“As minhas filhas, [o projeto] ajudou muito. A mais velha era muito fechada e aqui começou a socializar, despertou e foi muito bom, porque ela estava até entrando em depressão, entre casa e escola o tempo todo. Melhorou de saúde”, destacou Pilar em entrevista ao LIBERAL, misturando palavras em português e espanhol.

“Ruben tem um momento em que fala sobre a Bíblia, e muitas vezes elas têm dúvidas, querem conhecer mais, tanto que estão indo para a igreja há três meses. Eu estou amando, foi uma grande mudança para as minhas filhas”, acrescentou, destacando o carinho e a bondade do professor, que não cobra mensalidades.

As meninas nasceram no Brasil e falam português, mas reconhecem que durante as atividades com outros imigrantes latinos, sentem-se culturalmente acolhidas e à vontade.

Atualmente, a sede da Nueva Vida é um imóvel amplo e arejado no bairro São Vito, mantido por doações, onde duas grandes salas são transformadas em espaços para as aulas. Os treinos de futebol acontecem em uma quadra na Vila Bertini. Já a divulgação e rede de indicação para vagas de emprego acontece pelo WhatsApp.

Segundo Ruben, considerando os cultos e todas as aulas, cerca de 40 famílias frequentam a sobreloja na Rua João Bernestein, número 390B – a maioria de origem boliviana, venezuelana e colombiana. A rotina é organizada com um cronograma de aulas nos períodos da tarde e da noite durante a semana, cultos e bazares aos sábados, mais atividades especiais programadas aos domingos.

Além disso, Ruben colabora no MigraRe (Programa Municipal de Atenção e Promoção aos Direitos Humanos de Imigrantes, Migrantes e Refugiados), da prefeitura, na comunicação com outros imigrantes, incentivando a participação deles em palestras e campanhas, normalmente com temas relacionados à violência contra a mulher, trabalho escravo, vacinas e documentações.

Missão divina

Ruben acredita estar cumprindo um chamado de Deus, que mudou completamente seu destino na adolescência.

“Na Bolívia, minha família era muito pobre e a igreja onde eu cresci tinha um projeto onde a gente comia, recebia ajuda no material escolar, e eles ajudaram bastante a minha família, em relação à higiene pessoal, educação, e isso foi por alguns anos. Ajudou bastante porque o meu pai faleceu, só a minha mãe trabalhava, então isso impactou a minha vida”, narrou ele, lembrando da infância ao lado de cinco irmãos, que hoje residem na Bolívia e na Espanha.

“Eu tinha 15 anos quando eu estava no ensino médio e dava trabalho para a minha mãe. Gostava de baladas. Então foi que ouvindo uma pregação eu entendi que estava no caminho errado e precisava de Jesus Cristo. Eu decidi fazer a minha vida conforme a vontade dele. O trabalho que eu faço é basicamente devolver aquilo que eu recebi”, contou.

Ruben até tentou, mas não conseguiu escapar do seminário. Depois, em 2017, aceitou um convite para vir ao Brasil e, ao conhecer o contexto brasileiro, desejou ajudar as pessoas. Começou com um trabalho missionário com bolivianos em uma igreja em Nova Odessa, que teve três anos de duração.

Naquela época, Ruben jogava bola com bolivianos na Vila Bertini e percebeu que Americana tinha maior presença de imigrantes precisando de acolhimento. Em 2020, com a vinda de venezuelanos para o Brasil e a chegada de algumas famílias ao bairro São Manoel, ele foi convidado para ajudar, fazer cultos e ensinar português.

Com a pandemia, os projetos sociais da recém-fundada Nueva Vida foram acolhidos por outras igrejas cristãs, se fortaleceram e passaram a ter uma sede própria. Mas a escassez de recursos causa insegurança diante de um futuro incerto, além da sensação de que muito mais poderia ser feito.

“Se a gente tivesse mais apoio, eu abriria mão de algumas aulas de espanhol e abriria aulas de futebol para as mulheres bolivianas também, porque elas já me cobraram, trabalhando as questões da autoestima, da violência, da higiene. Teríamos mais projetos para a criançada, mais aulas de inglês e espanhol para brasileiros. Assim vamos conscientizando e formando valores”, desejou Ruben.

Mais informações sobre a Nueva Vida podem ser conferidas pelo perfil @nuevavida_cbha no Instagram. Todos os projetos sociais desenvolvidos aceitam doações. O contato pode ser feito através do número (19) 99600-1479, diretamente com Ruben, ou no (19)99325-8720.

Americana tem 772 estrangeiros inscritos no Cadastro Único

Com base no Cadastro Único, em setembro de 2023, são 772 estrangeiros em Americana, sendo 258 bolivianos, 255 venezuelanos, 150 haitianos e o restante de diversos outros países, segundo informou a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana a pedido da reportagem.

Normalmente, os migrantes chegam por referências familiares, rede de apoio de trabalho ou religiosa. Em Americana, estão concentradas principalmente nos territórios atendidos pelos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) São Manoel e São Jerônimo. Mas há pessoas em situação de maior vulnerabilidade social e sem documentação, o que indica a possibilidade de subnotificação.

Entre os maiores desafios citados pela secretaria estão a promoção do acesso aos direitos às famílias subnotificadas e a inclusão considerando as diferenças linguísticas e culturais que podem criar obstáculos para a comunicação, interação e integração. Também são apontados como desafios o atendimento e acolhimento em situações de maior vulnerabilidade e risco social, especialmente aqueles em situação irregular, que podem enfrentar desigualdades socioeconômicas, incluindo salários mais baixos e condições de trabalho precárias.

Em Americana, ações de apoio social e inclusão produtiva são trabalhadas por meio dos serviços e dos programas MigraRe e Futuro Certo.

Em junho, o município foi contemplado na Operação Acolhida, do Ministério do Desenvolvimento Social, que destinou R$ 8,9 milhões a 15 municípios e 10 estados brasileiros para a assistência aos refugiados e migrantes venezuelanos no Brasil.

O convênio foi firmado através do Fundo Municipal de Assistência Social, com valor de R$ 508 mil reais, considerando a quantidade de imigrantes venezuelanos acolhidos no município.

A Secretaria afirmou em nota que “o recurso está apoiando diversas ações de atendimento deste público, através dos serviços de assistência social e de ações integradas para inclusão produtiva e promoção dos direitos humanos”.