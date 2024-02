Professores cobram convocação de aprovados em concurso da Prefeitura de Americana

Professores que passaram no concurso público realizado pela Prefeitura de Americana em janeiro do ano passado reclamam por ainda não terem sido convocados. De acordo com eles, há professores contratados por meio de um processo seletivo simplificado, enquanto os aprovados no concurso ainda aguardam ser chamados.

Um dos concursados, que pediu para ter a identidade preservada, desabafou. “Temos informações de que professores contratados estão sendo designados para salas, enquanto nós não somos chamados, e isso é ilegal”. Ele também observou que na educação infantil nenhum docente foi convocado até o momento.

Sede da Secretaria de Educação de Americana – Foto: Marília Pierre – Prefeitura de Americana

A prefeitura argumenta que as convocações dos aprovados em concurso seguem um cronograma estabelecido e estão em conformidade com as normas do edital. A administração municipal ainda esclareceu que, com o término dos contratos dos professores temporários e sempre que há necessidade, a Secretaria de Educação tem realizado as convocações dos concursados.

Ceres Rabelo, mestre em direito e especialista em cursos preparatórios para concursos, salientou que, conforme a Constituição, a regra para ingresso no serviço público é por meio de concurso. Ela afirmou que os aprovados em concursos públicos devem ser convocados com prioridade, sendo que a contratação temporária só é permitida em situações excepcionais.

Com base nas vagas divulgadas pela prefeitura em janeiro do ano passado, o LIBERAL constatou que até o momento 76% dos concursados foram convocados para funções que variam desde professores até inspetores de alunos. Das 161 vagas divulgadas, 123 foram preenchidas, restando 38 vagas ainda não ocupadas.

Entretanto, enquanto para algumas funções o número de convocados ultrapassou a quantidade inicialmente prevista, para outras nenhum concursado foi chamado. Isso inclui os cargos de professor de educação infantil, geografia, inglês, música (percussão e piano) e professor desportivo.

A Prefeitura de Americana esclareceu que o concurso não foi realizado especificamente para o ano letivo em curso, mas sim para atender à demanda de maneira geral. O concurso tem duração de dois anos, prorrogáveis por mais dois, e é permitido convocar o total de vagas indicadas no edital até o término deste prazo.

A prefeitura não realizava um concurso desde 2013, quando buscou contratar educadores sociais. O último processo seletivo para diversos cargos ocorreu em 2010. O concurso atual é válido até março de 2025 e previa a contratação de 298 profissionais para 92 cargos, além de cadastro de reserva, pelo qual os candidatos podem ser convocados conforme a demanda.