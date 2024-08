Professor é morto a tiros na frente de escola na região de Nova Veneza, em Sumaré

Momento em que o professor foi baleado nesta quarta – Foto:

O professor Michel Herdeiro Nascimento, de 51 anos, foi morto à tiros na manhã desta quarta-feira (21), em frente à Escola Estadual Wadih Jorge Maluf, de Sumaré. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima é alvejada pelo garupa de uma motocicleta, quando chegava para o trabalho.

Pelas imagens é possível observar que o professor entrava no estacionamento da escola, na Rua Santa Clara, na região de Nova Veneza, quando dois homens que o seguiam em outra moto se aproximam e o garupa atira. Os dois vão embora na sequência.

A ocorrência ainda está em andamento. Até o momento, informações apuradas pelo LIBERAL dão conta de que o professor foi atingido por dois tiros na costas.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que “repudia qualquer tipo de violência e lamenta o ocorrido em frente à unidade”. O texto diz também que a Diretoria de Ensino de Sumaré e a gestão escolar estão à disposição das autoridades para colaboração no caso.

Ainda de acordo com a pasta, as aulas foram suspensas nesta quarta e os profissionais do Conviva-SP (Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar) e do programa Psicólogos nas Escolas vão atuar prestando apoio à comunidade escolar.

