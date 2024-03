Procon móvel chega a Santa Bárbara d’Oeste neste sábado

Unidade terá quatro dias de atendimento na cidade, com o objetivo de oferecer orientação sobre os direitos do consumidor

A fundação Procon-SP traz pela primeira vez a sua unidade móvel para a cidade de Santa Bárbara d’Oeste nos dias 9 de março (este sábado), 6 de abril, 11 de maio e 8 de junho, das 9h às 16h, a fim de oferecer orientação à população local sobre os direitos do consumidor.

Os atendimentos acontecerão na Praça Central, entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, com exceção do dia 6 de abril, quando será feito na Praça Fioravante Furlan, no Mollon.

A finalidade da iniciativa é orientar os residentes sobre seus direitos em diferentes áreas, como internet, telefonia, serviços bancários, locação e planos de saúde, entre outros.

Golpes envolvendo inteligência artificial, questionamentos sobre cobranças, contratos, registro de inadimplência e dívidas são as reclamações mais frequentes recebidas pelo setor barbarense durante as sessões do Procon Móvel.

Atualmente, o órgão já atende em sede fixa em Santa Bárbara na Rua Graça Martins, 436, no Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (19) 3455-5779.

Serviço:

Procon Móvel em Santa Bárbara d’Oeste

Dia 9 de março, das 9h às 16h

Praça Central | Entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Centro

Dia 6 de abril, das 9h às 16h

Praça Fioravante Furlan | Entre as ruas do Estanho, Alumínio, Manganês e Cobre, Mollon

Dia 11 de maio, das 9h às 16h

Praça Central | Entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Centro

Dia 8 de junho, das 9h às 16h

Praça Central | Entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Centro.

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin.