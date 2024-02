Rompimento de adutora afeta abastecimento em Americana; problema pode durar por dois dias

Equipes do DAE foram acionadas para fazer o conserto, que terá início na noite desta terça e deve se estender pela madrugada

Problema em adutora vai afetar abastecimento – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O rompimento de uma adutora que integra o sistema de captação de água de Americana irá prejudicar o abastecimento de toda a cidade nesta quarta-feira (21) e nesta quinta (22). Equipes do DAE (Departamento de Água e Esgoto) foram acionadas para fazer o conserto, que terá início na noite desta terça (20) e deverá se estender durante a madrugada.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O problema foi constatado por volta das 18h30 desta terça. A captação da água, que é tratada antes de ser distribuída para as residências, acontece no Rio Piracicaba. Porém, com o problema na adutora, foi necessário interromper a captação de água e a previsão é que o bombeamento possa ser retomado ao meio-dia desta quarta.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ainda não há informações do que possa ter causado o rompimento, mas o DAE ressaltou, em nota, que “todos os esforços estão sendo feitos diante da complexidade para execução do reparo”.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O departamento ainda pediu para que a população economize água e evite desperdícios, especialmente nas próximas horas, período em que o abastecimento apresentará problemas.