Preso em Santa Bárbara em investigação sobre garimpo ilegal, empresário vai para prisão domiciliar

A Justiça Federal de Roraima determinou a prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, do empresário americanense de 34 anos que foi preso em Santa Bárbara d’Oeste no âmbito de uma investigação sobre garimpo ilegal em território Yanomami.

A prisão ocorreu em janeiro, quando policiais do 10° Baep, batalhão de ações especiais da Polícia Militar, encontraram o homem em um condomínio no Jardim Batagin.

Ele é um dos alvos da operação Forja de Hefesto, deflagrada pela Polícia Federal em dezembro, que apura os crimes de organização criminosa, usurpação de bens da União e lavagem de dinheiro. Na ocasião, ele não foi encontrado pela polícia.

O empresário seria sócio de um ex-deputado estadual de Rondônia, estado onde teriam uma empresa que vendia cassiterita extraída ilegalmente do território Yanomami para um dos maiores produtores mundiais de estanho. Apenas em um período de cinco meses, no ano de 2021, mais de R$ 166 milhões em cassiteritas teriam sido comprados.

A soltura do empresário ocorreu após a defesa apresentar um pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Uma das alegações usadas para soltá-lo foi a de que o homem é responsável, sozinho, pelos cuidados de uma filha criança. Ele não poderá sair do município sem avisar à Justiça.

“Mostramos que não havia razões para mantê-lo na cadeia durante as investigações, a Procuradoria concordou e o nosso pedido foi acolhido pelo juiz”, comentou o advogado William Oliveira, que representa o empresário.