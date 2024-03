Prefeituras da região têm folga nesta quinta, mas mantêm serviços essenciais 

As prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) anunciaram como será o funcionamento das atividades durante o ponto facultativo de quinta-feira (28) e da Sexta-Feira Santa (29). Os setores administrativos terão folga nos dois dias, enquanto os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente. Santa Bárbara d’Oeste é a única cidade que terá expediente na quinta.

Em todos os municípios, os serviços mantidos são relacionados ao atendimento médico de urgência, limpeza e segurança pública. Em Americana, os prontos-socorros estarão abertos, enquanto as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) não irão funcionar. O Parque Ecológico, assim como o Jardim Botânico, funcionarão normalmente. A coleta de lixo também será normal.

Pronto-socorro do HM de Americana funcionará normalmente – Foto: Amauri de Souza_Prefeitura de Americana

Em Santa Bárbara, o ponto facultativo será adotado na sexta. O Centro Médico de Especialidades, as UBSs, o Centro de Exames e Diagnósticos, assim como o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) voltam a atender na segunda-feira (1º). Os atendimentos serão nos prontos-socorros. Os parques do município irão abrir normalmente na Sexta-Feira Santa.

Nova Odessa, por sua vez, seguirá as demais cidades e dará folga aos servidores na quinta e sexta. De acordo com a prefeitura, o atendimento médico de urgência poderá ser feito no Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia, assim como no pronto atendimento do Jardim Alvorada. Por fim, os parques do município também estarão abertos durante o ponto facultativo.

Sumaré e Hortolândia também adotarão os dois dias facultativos, seguindo os moldes das cidades vizinhas. Funcionarão os atendimentos de emergência, segurança pública e limpeza. Em Sumaré, as feiras livres também irão funcionar normalmente, assim como o transporte coletivo que, na sexta, seguirá os horários utilizados aos domingos.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.