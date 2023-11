Prefeitura rescinde contrato e multa empresa responsável por obras em quadra do Centro Cívico

Devido às goteiras frequentes na quadra alguns equipamentos ficaram danificados - Foto: Claudeci Junior_Liberal.JPG

A Prefeitura de Americana rescindiu o contrato e multou a empresa Mazetto Construções Ltda, que é responsável pelas obras de reforma da quadra de ginástica artística do Centro Cívico, no Jardim da Colina. O motivo é que o local anda apresenta problemas no telhado. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira.

A constrututora, com sede em Araras, está impedida de licitar e contratar com a prefeitura por dois anos. O valor da multa é referente a 10% do montante do contrato — que é de R$ 297,2 mil após um aditamento feito em 2022.

Segundo a administração, a Mazetto Construções foi notificada porque o telhado da quadra ainda tem goteiras. A aplicação da penalidade é uma tentativa de fazer com que a contratada resolva a questão. Caso isso não aconteça, há possibilidade da abertura de uma nova licitação.

Os defeitos no telhado já tinham sido noticiados pelo LIBERAL, em abril de 2021, e novamente em agosto de 2022, mas ainda permanecem. De acordo com o atleta Renan Rodrigues de Souza, de 36 anos, as goteiras estragaram alguns equipamentos que ficam no local.

Renan contou ainda que durante a troca de parte das telhas a quadra chegou a ficar alguns dias descoberta e as chuvas danificaram os refletores, sendo que hoje apenas quatro dos 25 estão funcionando. Devido a esse problema não é possível treinar durante a noite.

Em conversa com o LIBERAL, o responsável pela Mazetto Construções, Alexandro Pedroso Mazetto, disse que irá recorrer judicialmente.

“Da parte da empresa, as obras foram concluídas 100%. Era uma reforma do telhado, então era uma troca parcial e não integral. Você troca meia dúzia de telhas e o restante fica, aí não tem como. Tem de cobrar a prefeitura para fazer 100%”, justificou Alexandro.

Na licitação, consta que a contratada deveria fazer revisão do telhado, substituir telhas e estrutura, além de instalar gradil de ferro perfilado, pintura das paredes internas e parte metálica, bem como o piso cimentado.

Segundo Renan, com exceção ao telhado, todos os outros serviços foram feitos. A instalação do gradil precisou de uma complementação no início deste ano por iniciativa da própria Secretaria de Esportes.