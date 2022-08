Prefeitura publica chamamento para gestão de unidades da Saúde em Americana

A Secretaria de Saúde de Americana publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira, um chamamento público para que as OSs (Organizações Sociais) devidamente habilitadas possam manifestar interesse em gerir o HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) a ser aberta na Avenida Cillos.

As organizações interessadas devem, até a próxima terça, protocolar uma manifestação escrita no Paço Municipal ou por e-mail para selecaoespecial@saudeamericana.com.br. Só depois a prefeitura vai lançar o edital com o detalhamento sobre o contrato a ser firmado.

Unacon está entre as unidades mencionadas no chamamento – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O objetivo da contratação de uma OS é acabar com a fragmentação administrativa do HM. O assunto tem sido debatido publicamente desde março, quando o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, expôs a situação do hospital durante reunião do Conselho Municipal de Saúde.

Na ocasião, segundo ele, o HM possuía 213 fornecedores diferentes e mantinha contrato com 11 empresas de recursos humanos. A situação, de acordo com Danilo, vem de décadas e dificulta o gerenciamento da unidade.

O Executivo estima um gasto de R$ 80 milhões ao ano com a OS. Inclusive, em maio, a câmara aprovou um crédito adicional de R$ 33,8 milhões para o orçamento de 2022, para que a organização possa atuar já neste semestre.

Ao todo, conforme o LIBERAL noticiou em maio, Americana tem 24 OSs aptas a participar do processo de contratação.