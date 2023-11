Prefeitura planeja uma estação de água e duas de esgoto na área do Pós-Represa

Diagnóstico técnico apresentado nesta quarta não apontou problemas ambientais em povoar a região do pós-represa

A Prefeitura de Americana planeja implantar uma ETA (Estação de Tratamento de Água) no lado oposto à orla da Praia dos Namorados, e construir duas ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto), no Jaguari e na Praia Azul, para viabilizar a ocupação da região do Pós-Represa.

Intenção foi exposta nesta quarta-feira, em reunião no CCL – Foto: Secom/Divulgação

A intenção foi exposta nesta quarta-feira (8), em reunião realizada no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer), na qual também foi apresentada um diagnóstico técnico que servirá como base para a criação de uma lei municipal para regulamentar o zoneamento do Pós-Represa.

A ETA teria capacidade de 300 litros por segundo e as ETEs teriam módulos para atender até 30 mil habitantes cada.

Além de planejar a infraestrutura da região, a prefeitura contratou a empresa Geo Brasilis, em maio deste ano, para fazer uma avaliação da área.

O estudo apontou que o Pós-Represa não tem elementos sociais ou ambientais relevantes que justificariam a criação de uma unidade de conservação.

Isso significa que, sob a condição de que as áreas de proteção ambiental pré-determinadas sejam respeitadas, não há problemas na ocupação da região.

Atualmente, o Pós-Represa tem intensa atividade agrícola, especialmente no cultivo de cana-de-açúcar, que divide espaço com ocupações como Monte Verde e Recanto das Águas.

Embora tenha a presença de animais como corujas, onças e capivaras, bem como um rico reservatório de peixes na Represa Salto Grande, a área tem baixo risco de deslizamentos e inundações — elementos que favorecem o povoamento.

“Hoje, nós temos uma lei federal, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que traz todo o regramento de como deve ser feita uma unidade de conservação. Na análise do Pós-Represa não foram encontrados elementos que indicassem o atendimento à legislação”, destacou Guilherme Stetter, analista ambiental da Geo Brasilis.

Segundo o estudo, o local tem potencial de expansão, já que é cortado pela Estrada Usina Ester e pela Estrada Ivo Macris. Essas vias dão acesso à Rodovia Anhanguera (SP-330). Além disso, há proximidade com Cosmópolis e Paulínia.

O projeto voltará a ser discutido pela prefeitura com a empresa contratada. A intenção da Secretaria de Planejamento é finalizar a minuta do projeto de lei ainda neste ano para que possa ser protocolado na câmara e votado no início de 2024.