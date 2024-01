As inscrições online começam nesta quarta-feira e seguem até 12h do dia 29

A Prefeitura de Nova Odessa, em conjunto com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), publicou recentemente o edital nº 01/2024, de processo seletivo para a eventual contratação de estagiários remunerados em 11 áreas diferentes. As inscrições online começam nesta quarta-feira e seguem até 12h do dia 29.

As áreas de atuação são administração, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, ciências contábeis, direito, engenharia civil, enfermagem, farmácia, gestão empresarial/gestão pública, marketing/publicidade e propaganda e ainda pedagogia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O estágio é presencial. Podem se candidatar, inclusive, estudantes com deficiência. A bolsa-auxílio é de R$ 1.412 por mês, mais auxílio-transporte e refeição. Para participar, os interessados podem se inscrever pela internet, no site do CIEE. Todo o processo de análise curricular também é feito de forma online.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O processo seletivo visa a formação de cadastro reserva, ou seja, os estudantes aprovados poderão ser “convocados” conforme surjam as vagas para estágio supervisionado nestes cursos superiores.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A carga horária dos estudantes eventualmente convocados para o estágio será de 30 horas semanais, divididas em 6 horas diárias, durante o período vigente (inicial) de 12 meses do contrato de estágio (podendo ser prorrogado).

Podem se inscrever estudantes que residem nas cidades de Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Americana e Santa Bárbara d’Oeste. A publicação da classificação definitiva do candidatos acontece no dia 9 de fevereiro.