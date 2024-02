Prefeitura de Sumaré prorroga prazo para pagamento do IPTU

A Prefeitura de Sumaré prorrogou o vencimento da primeira parcela ou da cota única, com desconto de 10%, do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2024 para o dia 22 de março. O prazo venceria nesta quarta-feira (28).

O pagamento poderá ser efetuado em casas lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Sicoob e Santander, além da internet banking. Para aqueles que não receberam o carnê, é possível emitir a via do boleto através do site www.sumare.atende.net, acessando o link de autoatendimento.

O carnê também pode ser retirado pessoalmente nos seguintes locais: CEAC (Central de Atendimento ao Contribuinte) no Centro; posto de arrecadação do Centro Administrativo de Nova Veneza; posto de atendimento do Matão; e no Poupatempo, no Shopping ParkCity Sumaré.

No entanto, é preciso que o contribuinte esteja munido de um recibo dos exercícios anteriores ou de um documento de propriedade do imóvel, caso seu nome não conste no cadastro imobiliário, para retirar os respectivos lançamentos do IPTU. O horário de atendimento é das 8 às 17 horas.