Prefeitura de Nova Odessa lança aplicativo para celular com acesso a serviços

A Prefeitura de Nova Odessa anunciou nesta sexta-feira (19) o lançamento do aplicativo “Nova Odessa App” para dispositivos móveis com sistema Android. Atualmente em fase de testes e ajustes, o aplicativo já está disponível para download diretamente no Google Play.

A novidade visa proporcionar aos moradores acesso mais fácil e rápido a uma variedade de informações e serviços relacionados ao município. Em breve, está prevista a disponibilidade do aplicativo também para usuários de celulares com iOS (Apple).

Entre as funcionalidades principais destacam-se notificações instantâneas sobre eventos, avisos e informações importantes, calendário de coleta de lixo nos bairros, guia com diversos pontos turísticos e de lazer – como bosques, praças e academias ao ar livre, além de comércios, hotéis, clínicas veterinárias, pet shops, restaurantes, bancos e academias, entre outros.

Existe também um guia geral de informações sobre os serviços públicos municipais e planos para ativar recursos adicionais, incluindo “achados e perdidos”, obituário e um sistema de adoção de pets.