Prefeitura de Americana realiza ‘Mutirão Saúde da Mulher’ em março

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou nesta segunda-feira a realização do “Mutirão Saúde da Mulher”, durante o mês de março. A ação faz referência ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8, e vai ofertar gratuitamente exames de mamografia e de Papanicolau.

No total, serão 980 mamografias realizadas em unidades de saúde e na Praça Comendador Müller, em veículos adaptados para esse tipo de procedimento. O serviço foi contratado pela prefeitura por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas).

Ao todo, serão realizadas 980 mamografias – Foto: Amauri de Souza / Prefeitura de Americana

“Vamos abrir o mês de março com este mutirão de exames, considerando a importância da promoção e prevenção à saúde, visando a qualidade de vida das mulheres. Estamos empenhados em oferecer cada vez mais acesso aos exames e aos outros serviços, sempre pensando no melhor acolhimento e humanização do atendimento”, disse o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV).

Serão ofertadas 70 mamografias diárias em cada unidade de saúde participante, nos dias 2, 9, 16 e 23 de março, sábados, das 8h às 14h, para mulheres com idade entre 35 anos e 69 anos. Já os exames de Papanicolau irão contemplar mulheres na faixa etária dos 25 a 64 anos, nas mesmas unidades.

O atendimento será por livre demanda para todas as mulheres que buscarem este procedimento até o preenchimento das vagas disponíveis na data. É necessário apresentar comprovante de residência em Americana, cartão SUS e um documento com foto.

No dia 9 será promovido o chamado de “Dia D” do mutirão, que vai contar com exames de Papanicolau em outras unidades, além daquelas que receberão a unidade móvel de mamografia.

Ação celebra o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março – Foto: Amauri de Souza / Prefeitura de Americana

Já na Praça Comendador Müller, entre os dias 4 e 8, serão realizadas apenas as mamografias, atendendo exclusivamente mulheres que já aguardam o agendamento do exame. Elas serão chamadas pelo setor de regulação da Secretaria de Saúde.

“A saúde da mulher é uma das linhas de cuidado que devemos trabalhar intensamente durante o ano todo. Mas sobretudo em março e outubro existem as campanhas dedicadas à mulher, por isso decidimos promover esta oferta de exames, garantindo a elas mais acesso, suporte e resolutividade”, explicou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

PROGRAMAÇÃO

Dia 2 (sábado) – mamografias e exames de Papanicolau

UBS Parque Gramado – Av. da Amizade, s/n

UBS Jardim Dona Rosa – Rua da Solidariedade, n° 1.080

Dias 4, 5, 6, 7 e 8 (segunda a sexta) – mamografia apenas para mulheres com agendamento

Praça Comendador Müller – Centro

Dia 9 (sábado) – mamografias e exames de Papanicolau *“Dia D”

UBS São Vito – Rua Vicente Caravieri, nº 300

UBS Jardim Guanabara – Rua Jacarepaguá, nº 320

*outras unidades também terão o exame de Papanicolau

Dia 16 (sábado) – mamografias e exames de Papanicolau

ESF Praia Azul – Rua Maranhão, nº 1.213

ESF Antônio Zanaga – Rua Ademar Tavares, nº 185

UBS Jardim Boer – Rua Romildo Bosqueiro, nº 55