Prefeitura de Americana estuda implantação de vagas exclusivas para autistas na Área Azul

A Prefeitura de Americana estuda implantar vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) na Área Azul. Segundo a administração municipal, a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) analisa a viabilidade de colocar a medida em prática.

O assunto é alvo de requerimento protocolado na última terça-feira (16) na câmara pelo vereador Thiago Martins (PV), autor de uma lei municipal em vigor desde 2022 que dispõe sobre a obrigatoriedade da destinação de vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com TEA em supermercados, hipermercados e shoppings.

Estacionamento da Câmara de Americana possui vagas exclusivas para autistas – Foto: Claudeci Junior/Liberal

No entanto, de acordo com o parlamentar, não houve, na época, adesão por grande parte dos centros comerciais, mas a situação mudou com o tempo.

“Oficiei pessoalmente cada um deles e tive o apoio da grande maioria. Porém, sem perspectiva de receita, o Legislativo não pode impor obrigações onerosas ao Executivo ou aos concessionários de serviço público. Com isso, ficamos impossibilitados de exigir a aplicação da lei à Estapar, empresa que hoje detém o contrato de estacionamento rotativo no município”, afirma o parlamentar.

Além de estabelecimentos comerciais, a própria câmara também possui vagas exclusivas para esse público em seu estacionamento – são duas.

O LIBERAL também questionou a Estapar sobre a possibilidade de implantar as vagas especiais, mas não teve retorno até o fechamento desta edição.

A Utransv já emitiu 242 CIPTEA (Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) nos últimos dois anos. A prefeitura, destaca, no entanto, que esse número não representa a quantidade de pessoas com TEA em Americana, apenas aquelas que procuraram o serviço de emissão da carteira.