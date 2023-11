Prefeitura de Americana estuda farmácia além do horário comercial no HM

A Prefeitura de Americana estuda implantar uma farmácia com funcionamento além do horário comercial, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, em entrevista ao LIBERAL, na semana passada.

A ideia da administração é que essa farmácia seja instalada anexa ao HM, à Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e ao futuro Núcleo de Especialidades, que teve as suas obras iniciadas em setembro deste ano.

Secretário de Saúde comentou sobre possibilidade de implantação de farmácia – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Estamos estudando a viabilidade disso acontecer. Ainda não há data, porque está no nosso planejamento e estamos fazendo uma coisa de cada vez. Mas a ideia é manter o que uma farmácia de dispensação faz, mas com horário muito mais estendido para que possa contemplar toda a população”, disse Danilo.

Segundo o secretário, ainda são necessários estudos de dimensionamento e de demanda para que o projeto possa ser estruturado. Isso só será feito após a conclusão do Núcleo de Especialidades, que está em fase acabamento e tem previsão para ser entregue em janeiro de 2024.

Caso seja feita, a farmácia integrará a transformação do HM em um “complexo de saúde”, planejada pela Prefeitura de Americana e citada pelo secretário-adjunto de Saúde, Fábio Joner, e pela diretora superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Godoy, em junho deste ano.

De acordo com Danilo, a intenção é disponibilizar todos os serviços de saúde em apenas um local. “A ideia é trazer todos os espaços de saúde que a gente puder ampliar para ocupar aquele espaço [do HM]”, completou.