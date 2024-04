Prefeitura de Americana entrega reforma da Emef Paulo Freire, no Parque Novo Mundo

Unidade recebeu investimento de mais de R$ 1,7 milhão, com recursos da Secretaria de Educação

A Prefeitura de Americana entregou na quinta-feira (11) as obras de reforma e ampliação da Emef (Escola Municipal de Ensino Infantil) Paulo Freire, no Parque Novo Mundo. A unidade recebeu investimento de mais de R$ 1,7 milhão, com recursos da Secretaria de Educação.

As obras foram executadas em diversos pontos da escola, onde estudam mais de mil crianças e adolescentes. Cerca de 70% do telhado foi substituído, com a troca por telhas termoacústicas, enquanto o forro passou por revisão completa.

Prefeito Chico Sardelli fala durante entrega das obras da Emef Paulo Freire – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A escola recebeu ainda pintura interna e externa. A nova fachada está padronizada com a identidade visual e a instalação de toldos para a proteção em dias de chuva e de sol forte.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além disso, a entrada para pais e demais familiares foi repaginada com a ampliação da secretaria e das salas de pedagogos, de professores e da direção. Os espaços receberam móveis adquiridos com recursos do PDDEM (Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O prefeito Chico Sardelli (PL) esteve presente à entrega das obras e agradeceu à diretoria da unidade pelo trabalho. “Cada vez que venho aqui fico mais contente. Minha obrigação é trabalhar em prol da educação de nossa querida cidade de Americana. Estamos investindo no futuro de nossa cidade e de nossa nação”, destacou.

Entrega das obras de melhoria na Emef Paulo Freire, em Americana – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, destacou o trabalho da administração municipal em prol do ensino público. “A Educação de Americana é cada dia mais avançada em tecnologia, respeita nossos profissionais e, acima de tudo, acredita e investe no futuro de nossas crianças”, destacou.

Outras melhorias

A escola também tem um novo conjunto de sanitários adaptados e com acessibilidade, para o atendimento a pessoas com deficiência. Ainda foi construída uma rampa acessível e coberta, interligando o pátio à quadra.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Na área externa houve o plantio de grama e os portões desgastados foram substituídos, assim como 150 metros de alambrado. O reservatório de água da escola foi outro ponto que recebeu manutenção completa e nova pintura.

A diretora da Emef, Edemárcia da Silva Freitas, classificou a cerimônia como um “momento histórico” para a escola. “Os nossos estudantes são a razão de tudo o que estamos vivendo hoje, tudo o que foi projetado e executado aqui é para vocês. Nossa escola ficou moderna, funcional e ambientes significativos”, disse.