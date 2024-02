Prefeitura de Americana dá início ao recapeamento na Avenida Abdo Najar

Trabalho teve início no sentido bairro (Cidade Jardim), com uma faixa de rolamento liberada para os motoristas

Recapeamento na Avenida Abdo Najar começou nesta segunda-feira – Foto: Ariel Ferreira / Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), começou nesta segunda-feira (12) o recapeamento do asfalto da Avenida Abdo Najar.

O trabalho teve início no sentido bairro (Cidade Jardim), com uma faixa de rolamento liberada para os motoristas. A via é sinalizada e conta com agentes da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) durante a execução dos trabalhos.

Pacote viabilizado pelo Programa Desenvolve SP, no valor de R$ 12.301.677,91, inclui o recape de 24 vias no município – Foto: Ariel Ferreira / Prefeitura de Americana

“Essa é uma via de muito movimento e que necessita de melhorias devido ao grande fluxo de veículos. Pedimos atenção aos motoristas durante esse período de recapeamento. É importante também usar rotas alternativas, quando possível, para evitarmos picos de trânsito”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O pacote viabilizado por meio de crédito do Programa Desenvolve SP, no valor de R$ 12.301.677,91, inclui o recape de 24 vias no município.

O recurso foi intermediado pelo deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

Vias contempladas

Esta linha de crédito contemplou os recapes da Avenida São Jerônimo e das ruas Benedito das Chagas, Lua, Saturno, Japão, Pedro Pinese, China, das Açucenas (entre a Rua dos Antúrios e a Rua das Tulipas), Coelho Neto, das Hortências (entre a Rua das Açucenas e a Rua das Petúnias), Florindo Cibin (entre a Rua Índia e a Rua Frederico Penachioni), Hermes Fontes, França (entre a Avenida Europa e a Rua Espanha) e das Galáxias.

O programa inclui ainda os recapes da avenida América e das ruas José Verissimo, Valentin Menegati, João Damiani, da Igualdade, José Sacoman, Riciotti Saciloto (entre a Rua Salvador Giordano e a Avenida Raphael Vitta) e Carlos Vassalo (entre a Rua Humberto Pollo e a Rua Lúcia Scognamillo).