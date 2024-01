Prefeitura de Americana cria Ouvidoria Municipal; entenda como ela irá funcionar

Serviço permitirá registro de denúncias, reclamações, sugestões, elogios e outras solicitações por meio do site da administração

Ouvidoria terá seção no site da Prefeitura de Americana - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Americana informou nesta terça-feira (16) que criou um novo canal de comunicação com a população. Este canal ficará responsável, segundo a administração, por acolher, processar e encaminhar demandas às secretarias competentes, bem como enviar as respostas aos solicitantes.

Disponível no site da prefeitura, a Ouvidoria receberá reclamações, denúncias, elogios, sugestões e solicitação de serviços. Qualquer ação que o cidadão quiser realizar será remetida para o sistema Americana Inteligente – Atendimento Digital, que exigirá um cadastro do usuário.

A prefeitura ressalta, porém, que o primeiro passo para registrar uma reclamação é acessar o link “Atendimento – SAC”. “Caso o usuário não obtenha as respostas pertinentes, ele deve acionar a Ouvidoria e, durante o processo, informar o número do protocolo registrado pelo SAC”, afirma a administração.

O Sistema de Ouvidoria do Município foi regulamentado por decreto em dezembro. Desde segunda-feira, o site da prefeitura já disponibiliza acesso ao serviço, que faz parte da Controladoria-Geral do Município, vinculada ao Gabinete do Prefeito.

“A Ouvidoria é um órgão de interlocução entre os usuários dos serviços públicos e a Administração Municipal. É a garantia de uma gestão participativa junto à população”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

Carta de Serviços

Outra novidade divulgada pela prefeitura é a inclusão no site, na área de “Serviços Mais Acessados”, do link “Carta de Serviços”, onde o usuário poderá encontrar uma relação de todos os serviços online oferecidos pela prefeitura, como pedidos de alvarás, registro de boletim de ocorrência junto à Gama (Guarda Municipal de Americana), pedido de poda de árvore, pedido de reparo de asfalto, entre outros.

“O prazo de resposta para o usuário é de 20 dias, prorrogável por mais dez dias, contados a partir da data de recebimento da manifestação”, explica a ouvidora municipal, Luciana Severina dos Santos.

Além do site oficial, o cidadão pode entrar em contato com a Ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@americana.sp.gov.br ou agendar, também pelo e-mail, o atendimento presencial.