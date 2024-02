A Prefeitura de Americana protocolou na câmara, nesta segunda-feira (5), um projeto de lei visando autorização para a renovação de um convênio que prevê a contratação de dois leitos de UTI Neonatal, um de pediatria e outro de obstetrícia junto ao Hospital São Francisco. O custo estimado é de R$ 420 mil anuais.

De acordo com o documento apresentado pela prefeitura, o Ministério da Saúde preconiza que o município disponha de dez leitos de UTI Neonatal para atender à população, porém, atualmente, apenas cinco estão disponíveis no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi para atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Prefeitura quer renovação de convênio com o Hospital São Francisco – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A administração municipal ressalta que, apesar de a média de ocupação dos leitos ao longo do ano ser de aproximadamente 70%, as ocupações são sazonais, o que demanda uma oferta maior para garantir acesso imediato aos serviços, dadas as características do atendimento.

Além disso, a prefeitura enfatiza que a contratação dos leitos junto ao Hospital São Francisco representará uma economia significativa. Segundo a administração, o contrato visa otimizar recursos financeiros, assegurando acesso à saúde de qualidade para a população neonatal do município.

A proposta de convênio foi elaborada com base nos valores de repasse do Ministério da Saúde para dois leitos de UTI Neonatal. A prefeitura destaca que esse valor se mostra mais econômico quando comparado ao custo de manutenção de leitos similares no Hospital Municipal, levando em conta fatores como equipe dedicada 24 horas por dia, aquisição de equipamentos específicos e adaptações na estrutura física.

A administração municipal ressalta, no entanto, que não é possível mensurar exatamente a economia sem um estudo detalhado, uma vez que cada internação possui custos específicos, mas afirma que a contratação via Hospital São Francisco é mais vantajosa. O projeto de lei será submetido à discussão e votação pelos vereadores nas próximas sessões.