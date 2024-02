Obra será custeada pela administração municipal; espaço será implantado na área antes ocupada pelo Kioske do Koko

Primeiro passo para a obra foi a demolição do prédio existente no local – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A Avenida Brasil, um dos cartões postais de Americana, está prestes a ganhar uma praça com academia ao ar livre. O espaço será construído na altura do número 750, área antes ocupada pelo Kioske do Koko.

Os trabalhos, sob responsabilidade da Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), em conformidade com o projeto elaborado pela Secretaria de Planejamento, já foram iniciados com a demolição do imóvel que ocupava o terreno.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Entre os principais aspectos do projeto destacam-se a construção do piso, instalação de duas estações de musculação em aço inox e uma multiestação de calistenia (estrutura de barras), bancos, lixeiras, bicicletário e bebedouro.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Além dos equipamentos de academia, será reservado um espaço específico para a realização de outras atividades físicas e recreativas. Também será construída uma rampa de acessibilidade com piso tátil, para que a área seja acessível a todas as pessoas. A iluminação será toda de LED.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A construção da praça e a instalação da academia ao ar livre serão custeadas pela prefeitura por meio do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano), que conta com recursos provenientes de taxas aplicadas em novos empreendimentos e dotação orçamentária, reservados para execução de obras de infraestrutura, saneamento e mobilidade urbana. Os equipamentos da academia ao ar livre foram adquiridos por meio de doações.