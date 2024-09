Prefeitura abre inscrições para a 6ª edição do programa Mãe Americanense

Ação contempla gestantes entre 14 e 22 semanas de gravidez, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, abriu as inscrições para a 6ª edição do programa Mãe Americanense, voltado para gestantes em situação de vulnerabilidade social. As inscrições vão até 30 de setembro e podem ser feitas no site da prefeitura ou nos CRASs (Centros de Referência de Assistência Social).

Gestantes participantes participam de várias atividades nos encontros do programa – Foto: Marilia Pierre_Prefeitura de Americana

O programa é desenvolvido em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, CRASs e entidades parceiras do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O programa conta com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A 6ª edição será realizada no período de outubro a dezembro, com encontros e atividades a cada 15 dias. As gestantes participarão de diversas ações e dinâmicas e receberão orientações sobre saúde, gestação, aleitamento materno, planejamento familiar e desenvolvimento humano.

O objetivo é oferecer suporte às gestantes em situação de vulnerabilidade social, fortalecendo os vínculos entre a mãe e o bebê e a rede de apoio.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A ação contempla gestantes entre 14 e 22 semanas de gravidez, em acompanhamento pré-natal, moradoras de Americana há pelo menos um ano, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e que estejam inscritas no Cadastro Único.

No final de cada edição as participantes recebem gratuitamente kits de enxoval compostos de carrinhos de bebê, banheira, bolsa maternidade, roupas, fraldas, produtos de higiene, entre outros itens.