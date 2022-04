Preços dos remédios devem subir ao menos 10%

Reajuste anual previsto pelas instituições financeiras ocorre a partir desta sexta, com valores definidos por comitê do mercado

As instituições financeiras estão prevendo um reajuste de pelo menos 10% nos medicamentos a partir da próxima sexta-feira. Mais de 10 mil remédios são regulamentados e reajustados uma vez por ano nesse período. Os valores são definidos pelo CMED (Comitê Técnico-Executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos).

Economista e professor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC-Campinas, Roberto Brito de Carvalho afirma que a alta de medicamentos é sempre maior que a inflação, que fechou o acumulado do ano passado em 10,38%, de acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Em 2021, o aumento do preço dos remédios foi de até 10,08%. No ano anterior, devido à pandemia da Covid-19, o reajuste foi suspenso por dois meses, passando a valer em 31 de maio. Na época, a alta máxima foi fixada em 5,21%.

Em 2021, alta do preço dos remédios foi de até 10,08%; especialistas cobram pesquisa de valores – Foto: Divulgação

“Considerando, nessas últimas semanas, a redução do preço do dólar, estimo que essas oscilações dos preços de referências dos medicamentos devem subir entre 10% e 20%, dependendo do tipo de remédio e da empresa farmacêutica”, pontua Carvalho.

O economista explica que existe uma tabela de referência de preços que sofre alterações. “O preço praticado, evidentemente, tende a ser abaixo daquele que é recomendado. Em algumas circunstâncias, com alguns descontos”. Porém, de acordo com ele, mesmo com o desconto, o valor passa a ser mais caro.

“Se tenho um medicamento de R$ 100 e um desconto de 10%, o preço é de R$ 100, mas o valor pago é de R$ 90. E se tenho uma situação em que o preço subiu para R$ 120 e continuo com o desconto de 10%, vou pagar R$ 108. Nesse contexto, o impacto na tabela acaba gerando efeitos no valor que é pago”, afirma.

Economia. Segundo Mariana Rinaldi, especialista da Proteste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor), para economizar, é sempre bom pesquisar o preço dos medicamentos em mais de uma farmácia. Vale a pena, inclusive, de acordo com ela, procurar o remédio em mais de uma unidade da mesma rede.

“Dependendo da região da cidade, os preços podem ser diferentes”, diz, acrescentando que também existem remédios cadastrados no programa Farmácia Popular, com até 90% de desconto. “Outra forma de economizar é através de descontos oferecidos por planos de saúde ou por programas de fidelidade oferecidos pelas farmácias ou pelos laboratórios que produzem os medicamentos”, destaca.

Mariana afirma ainda que dar preferência aos medicamentos genéricos, desde que prescritos pelo médico, é outra alternativa para economizar. “Uma dica interessante é sempre perguntar no balcão da farmácia o preço do remédio e depois quanto ficará o custo final mediante a realização do cadastro direto pelo laboratório ou fabricante, orienta”.