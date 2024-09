Poluição no Rio Atibaia faz Sumaré interromper captação e 70% do município tem abastecimento comprometido

Bairros das regiões do Matão, Área Cura, Nova Veneza e Centro estão entre as áreas afetadas, não há previsão para a normalização dos serviços

Por medida de segurança, a BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto de Sumaré, interrompeu a captação de água bruta do Rio Atibaia nesta sexta-feira (20). A ação foi tomada assim que foi identificada alteração na qualidade da água do manancial.

ETA II de Sumaré – Foto: BRK Ambiental / Divulgação

Com a paralisação da captação, a operação da Estação de Tratamento de Água II, localizada no Parque Itália e responsável por abastecer 70% do município, também foi interrompida.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A baixa vazão atrelada com aumento repentino da poluição no rio fez com que fosse necessário parar a captação. A empresa reforça que intensificou o monitoramento do manancial e que aguarda a melhora da qualidade da água retomar os trabalhos e, consequentemente, o tratamento e a distribuição para parte da cidade que é abastecida pela ETA II.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Por conta da situação, os bairros das regiões do Matão, Área Cura, Nova Veneza e Centro estão com o abastecimento comprometido. Ainda não há previsão de normalização da situação pois tanto a captação quanto a estação de tratamento de água seguem sem operar.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a concessionária por meio do telefone 0800 771 0001. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24h.

Os bairros que podem ser afetados são por região:

Matão

Residencial Emilio Bosco, Condomínio Jatoba, Jardim Barcelona, Jardim Casa Verde, Jardim das Estancias, Jardim Eunice, Jardim Martins, Jardim Minezotta, Jardim Nova Terra, Jardim Paraiso I, Jardim Paraiso II, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Julia, Jardim Santa Rosa, Jardim São Gerônimo, Jardim São Luis, Parque Fantinatti, Parque Residencial Regina, Residencial Ideal Flamboyant, Residencial Parque Pavan, Vila Diva, Chácara Novo Horizonte, Parque Progresso I, Parque Progresso II, Jardim Lucia, Chácara Novo Horizonte, Chácara San Martins, Condomínio Coronel, Jardim Morumbi, Jardim Nova Aurora, Jardim Santa Catarina, Jardim Santa Olivia, Parque Yolanda, Parque General Osório, Parque Progresso I, Parque Progresso II, Residencial Santa Terezinha e Vila San Martin.

Área Cura

Conj Habitacional CDHU, Jardim Aclimação, Jardim Bom Retiro, Jardim São Judas Tadeu I, Parque Bandeirantes, Residencial Recanto das Arvores, Vila Operaria, Jardim Callegari, Jardim Danúbio Azul, Jardim Denadai, Jardim Maracanã, Jardim Nova Esperança II, Jardim Nova Esperança I, Jardim Santiago, Jardim São Francisco, Parque das Nações, Parque Santo Antônio, Residencial Ipiranga, Residencial Itália, Residencial Santa Joana, Vila Sol Nascente, Viva Vista, Jardim Dulce e Jardim Manchester.

Nova Veneza

Alto de Reboucas, Jardim Dall’orto, Jardim Santa Carolina, Jardim Volobueff, Parque Residencial Salerno, Jardim Maria Luiza, Jardim Recanto dos Sonhos, Parque Itália, Parque Sevilha, Cidade Nova, Conjunto Habitacional Angelo Tomazin, Jardim Amelia, Jardim Dos Ipês I, Jardim Dos Ipês II, Jardim Maria Antonia, Jardim Viel, Parque Florely, Parque das Industrias, Altos de Sumare, Chácara Bela Vista, Chácara Monte Alegre, Chácara Santa Antonieta, Euclides Miranda, Jardim Bela Vista, Jardim Luiz Cia, Jardim Monte Santo, Jardim Novo Paraná, Jardim Paulistano, Parque Edem, Parque Residencial Manoel Vasconcellos, Parque Villa Flores, Parque Virgílio Viel, Residencial Real Parque, Residencial Viver Sumare, Veccon Zeta, Vila Carlota, Vila Rebouças, Parque Residencial Virginio Basso, Jardim São Domingos e Jardim Santa Terezinha.

Centro

Jardim Residencial Ravagnani, Parque Residencial Casarão, Parque Residencial Florença, Residencial Amalia Luiza e Vila Macarenko.