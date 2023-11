Policial bate em carros durante perseguição, cai de moto e fica ferido em Hortolândia

Uma perseguição na noite desta sexta-feira (17), em Hortolândia, terminou com um policial militar ferido após ter batido em dois carros e caído da motocicleta que pilotava. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Geovane Passarela com a Avenida Adail Alves Silva, no Jardim Novo Ângulo.

Acidente aconteceu no Jardim Novo Ângulo – Foto: Alexandre de Jesus/EPTV

De acordo com o boletim de ocorrência, a Central de Monitoramento alertou os policiais sobre uma motocicleta vermelha em situação criminosa e, com isso, os oficiais começaram um patrulhamento nas proximidades. Momentos depois, a motocicleta vermelha foi avistada e a perseguição teve início.

Durante a fuga, o suspeito conseguiu passar entre dois carros, mas o agente da PM (Polícia Militar), que também estava em uma motocicleta, bateu em um Volkswagen Fox e, na sequência, em um Volkswagen Parati, antes de cair ao chão.

Com fraturas e alguns ferimentos, o policial foi encaminhado consciente ao Hospital Mário Covas, em Hortolândia.

A PM conseguiu identificar o proprietário da motocicleta vermelha por meio do emplacamento. Uma viatura foi até a residência do dono, que negou participação em qualquer situação criminosa. Como não foram encontradas irregulares, o homem foi liberado.

O caso foi registrado Plantão Policial de Hortolândia.