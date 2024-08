Policiais cumprem mandados de prisão na região e três são presos em Santa Bárbara

Armas e outros objetos apreendidos pela Polícia Civil nesta sexta – Foto: Polícia Civil / Divulgação

Policiais civis do 2° DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara d’Oeste cumpriram na manhã desta sexta-feira (30) 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Santa Bárbara, Americana, Sumaré, Limeira e Mineiros do Tietê. Três foram presos durante a ação policial – eles são suspeitos de integrarem uma quadrilha de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e associação para o tráfico de drogas.

Segundo informações da Polícia Civil, o trabalho investigativo começou há seis meses, inclusive com interceptações telefônicas, e tinha como objetivo desmantelar uma quadrilha que emprestava dinheiro a juros abusivos e usava de violência para cobrar os valores. O grupo também estaria ligado a lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e tráfico de drogas.

Delegado Gabriel Fagundes Toledo Neto – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

Durante as ações dos agentes nesta sexta foram apreendidos quatro veículos, diversos cheques, promissórias, máquinas de cartão e documentos em Santa Bárbara.

Enquanto realizavam as abordagens, três homens acabaram presos, sendo que um foi flagrado com 271 porções de cocaína, o outro estava com uma réplica de fuzil, duas armas e munições de fuzil, e o terceiro era procurado da Justiça pelo não pagamento de pensão alimentícia.

Ao LIBERAL, o delegado Gabriel Fagundes Toledo Neto, responsável pelo caso, afirmou que há a suspeita de que este grupo criminoso seja formado por mais de 30 pessoas. As investigações prosseguem com o intuito de chegar aos demais envolvidos.

Ainda segundo o delegado, as vítimas que foram extorquidas pelos criminosos deste bando são das cidades onde ocorreram a operação nesta quinta.