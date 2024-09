Polícia Rodoviária faz operação contra acidentes de motos na Rodovia Anhanguera, em Sumaré

Fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Anhanguera, em Sumaré - Foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação

A Polícia Militar Rodoviária realizou na manhã desta sexta-feira (13) uma operação de prevenção a acidentes de motos na Rodovia Anhanguera (SP-330). A ação ocorreu no trecho da via em Sumaré, na altura do quilômetro 107, próximo à empresa PPG. O local, segundo a PMR, tem alto índice de acidentes.

Além do objetivo de dar visibilidade ao patrulhamento em um trecho problemático da rodovia, também houve fiscalização de motoristas embriagados. A polícia realizou 94 testes de bafômetro.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Veja os números abaixo da operação:

Motocicletas fiscalizadas: 94

Total de Autuações: 71

Autuações à revelia: 10

Testes de etilômetro: 94

Documentos recolhidos: 19

Motocicletas recolhidas: 2

Adulteração de chassis: 1

“A operação tem intuito preventivo e o objetivo de mitigar a sinistralidade de trânsito envolvendo motocicletas na região onde foi detectado um aumento dessa modalidade de sinistro”, informou a PMR. “O local e horário escolhidos foram apontados por meio de análise de ocorrências registradas recentemente.”

Fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Anhanguera, em Sumaré – Foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação

Ainda segundo a polícia, a ação buscou conscientizar motociclista sobre os riscos da imprudência na condução das motos, como alta velocidade em pontos congestionados, manobras bruscas entre os veículos, a falta de distância segura e o tráfego pelos corredores.

Dados da plataforma Infosiga, do governo estadual, mostram que, desde 2015, acidentes de trânsito mataram 99 pessoas no trecho da Rodovia Anhanguera, em Sumaré, que compreende o quilômetro 105 ao 115. Em 47 casos, a vítima estava em uma moto. No trecho onde houve a fiscalização, entre os quilômetros 106 e 107, foram 30 casos no período.