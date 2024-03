Polícia Militar detém suspeito de roubos contra sorveterias em Americana

A PM (Polícia Militar) deteve neste domingo (31) um homem de 32 anos, suspeito de ter participado de ao menos dois roubos contra sorveterias em Americana. Os crimes aconteceram na noite desta quinta-feira (28), em uma paleteria na Avenida Campos Salles, e no sábado (30), em uma sorveteria no São Vito.

De acordo com informações iniciais da própria PM, a equipe recebeu neste domingo uma denúncia por telefone, informando que um homem envolvido em roubos de sorveterias estaria em uma casa na Rua Carioba, na Vila Cordenonsi.

Objetos apreendidos na casa do indivíduo detido pela PM – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

Os militares se dirigiram ao local e lá acharam o suspeito. Na casa dele foram encontradas máscaras, duas armas de brinquedo, cinto e um coldre antigo da PM.

Os policiais levaram o homem até a delegacia de Americana e as vítimas foram chamadas para o reconhecimento do suspeito. O caso ainda estava em andamento na tarde deste domingo, mas a reportagem conseguiu confirmar junto à Polícia Civil que a prisão preventiva do suspeito seria pedida ainda neste domingo pelo delegado.

Segundo apurou o LIBERAL, existe a suspeita de que este mesmo criminoso esteja envolvido em um terceiro roubo, mas não há até o momento detalhes deste crime.

Roubos

Em conversa com uma das vítimas na delegacia, neste domingo, ela relatou que na quinta-feira, por volta de 20h30, o criminoso entrou na paleteria dela, na Avenida Campos Salles, e se passou por um cliente. Ele pediu paletas e, quando a funcionária pegou os sorvetes, ele anunciou o roubo. O ladrão usava uma arma de brinquedo.

A mulher se trancou em um cômodo do fundo do estabelecimento comercial com o filho e o ladrão pegou ao menos R$ 250 em dinheiro, fugindo em seguida.

O segundo roubo aconteceu por volta de 22h deste sábado. Ao LIBERAL, a proprietária da sorveteria, Rosemary Gonçalves, de 47 anos, afirmou que três funcionárias estavam no estabelecimento no momento do crime.

O homem mais uma vez se passou por cliente e, quando a funcionária foi embalar o pote de sorvete, ele anunciou o assalto, usando uma arma de brinquedo. A vítima estima um prejuízo de mais de R$ 1 mil.