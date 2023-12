Polícia confirma prisão de homem por feminicídio após morte de esposa e filha em Hortolândia

A Polícia Civil confirmou que foi feita a prisão em flagrante de Daniel Dudas Dias Sobrinho, de 28 anos, principal suspeito de assassinar Alice Cristina Dudas Soares, 23, e Eloah Dudas Soares, de apenas 1 ano e 8 meses. A mãe e a filha foram encontradas mortas dentro de casa, às 5h30 desta quarta-feira (13), no bairro Campos Verdes, em Hortolândia.

De acordo com o delegado José Regino Melo, Daniel irá responder por feminicídio e homicídio. A motivação do crime, que será investigada, pode ter sido passional.

Casa onde mãe e filha foram achadas mortas, no bairro Campos Verdes, em Hortolândia – Foto: Paula Nacasaki/Liberal

Na manhã desta quarta, o suspeito contou a sua versão sobre o que aconteceu à Polícia Civil. Segundo Daniel, havia uma desconfiança de que Alice estava traindo e, por esse motivo, ele foi tirar satisfação.

Os dois teriam se alterado e durante a discussão o homem teria questionado a esposa “o que ela faria se ele estivesse traindo ela?”. Foi quando, de acordo com Daniel, Alice pegou uma faca que estava em cima de uma mesa, esfaqueou ele e depois matou a criança.

Por fim, o suspeito alegou que quando foi defender a menina, tomou a faca das mãos de Alice e, em legítima defesa, esfaqueou ela. A mulher tinha cortes no braço, no pulso — que, segundo Daniel, foi feito quando a mãe tentou se suicidar há cerca de 10 dias — e em outras partes do corpo.

Entretanto, a Polícia Civil constatou várias inconsistências no relato de Daniel. Em conversa com familiares das vítimas, todos negaram que Alice tinha algum caso fora do casamento e relataram que ela não tinha qualquer marca no braço ou no pulso em visitas feitas nos últimos dias.

“Essa história de que ela tentou se suicidar talvez seja uma invenção dele. Há 10 dias ele foi levado a um hospital porque teve um surto, acharam que ele estava passando mal, com crise de ansiedade, e foi receitado um remédio tarja preta. Em um surto, ele começou a acusar a mulher”, contou José Regino.

A menina Eloah, de 1 ano e 8 meses – Foto: Reprodução

O delegado disse que acredita que Daniel tenha assassinado mãe e filha e, depois que viu o que tinha feito, tentou se suicidar. Porém, como não conseguiu, acionou a emergência.

A Polícia Civil ainda aguarda laudos periciais do IC (Instituto de Criminalística) e laudo de necropsia feito pelo IML (Instituto Médico Legal) para ter mais informações. O caso será investigado para confirmar a motivação do crime e demais detalhes do que aconteceu.