Polícia Civil investiga morte suspeita de pedreiro em Santa Bárbara

Homem foi achado morto na garagem de casa no último sábado; segundo boletim, uma televisão sumiu da casa

A Polícia Civil investiga a morte do pedreiro Natanael Gonçalves da Silva Bastelli, de 33 anos, encontrado morto na garagem de sua casa, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara d’Oeste, no sábado (6).

Segundo informações da irmã do pedreiro à Polícia Civil, uma proteica de 36 anos, vizinhos a informaram sobre o ocorrido e ela foi ao endereço, na Rua 21 de Fevereiro. Lá, ela encontrou o irmão caído na garagem do imóvel.

A PM (Polícia Militar), Corpo de Bombeiros e Polícia Civil atenderam a ocorrência. De acordo com os bombeiros, o corpo do pedreiro já estava em estado de rigidez cadavérica.

Consta no boletim de ocorrência que após a liberação do imóvel por parte da perícia, constatou-se que uma TV não estava mais na casa.

Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial como morte suspeita. A polícia deve investigar, por exemplo, se o pedreiro foi vítima de um crime – como homicídio ou até mesmo roubo seguido de morte – ou se o caso pode ser de morte natural.

A SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) informou que o caso é investigado 1º Distrito Policial de Santa Bárbara d’Oeste. “Os laudos periciais referentes à ocorrência estão sendo elaborados e serão analisados pela autoridade policial tão logo forem finalizados. Diligências seguem em andamento visando o esclarecimento dos fatos”, informou a pasta.