PM Rodoviária quer intensificar ação para evitar atropelamentos

Com o objetivo de intensificar o programa “Amigos do Trecho” em Americana, a Polícia Militar Rodoviária busca apoio da prefeitura. A proposta é realizar uma ação conjunta para a retirada das pessoas em situações de vulnerabilidade que caminham às margens das rodovias e, assim, ficam suscetíveis a atropelamentos. O tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base do policiamento rodoviário de Americana, explica que a ideia é fazer um atendimento diferenciado para a retirada desses homens e mulheres, que muitas vezes circulam sem destino, nas imediações da rodovia.

“Gostaríamos de realizar um atendimento diferenciado para cada caso, seja para o auxílio de aproximar a pessoa da família, conseguir um atendimento médico, ou direcionamento para as entidades da rede municipal. A Polícia Rodoviária atuaria na remoção até a sua destinação”, explica.

O oficial destaca que a iniciativa foi baseada num projeto que já é desenvolvido na cidade de Campinas com a ajuda da administração municipal. O projeto foi idealizado pelo capitão Theo Santos de Souza, pelos tenentes Vinícius Becker e Jaelson Ferreira Nobre, e pelo aspirante a oficial Maycon Alex Tesseroli.

De acordo com os policiais, a atividade é uma ação preventiva da corporação, da Secretaria de Ação Social de Campinas, bem como das concessionária CCR AutoBAn, Rota das Bandeiras, Renovias, Colinas e Tietê. Para que o atendimento seja realizado, é necessário que seja espontâneo e voluntário por parte dos pedestres em situação de risco. A iniciativa começou em 2021 naquele município e continua em vigor.

“É uma ação preventiva que dá resultados, pois evita atropelamentos, que na maioria das vezes terminam em morte, ou fraturas graves, que são casos levados para hospitais da cidade, e também colaboram para onerar a rede municipal”, explica De Carli.

No ano passado, Americana registrou 12 atropelamentos fatais, assim como em 2018. Esses foram os anos com maior número de casos desde o início da contabilização dos dados por parte do Infosiga, sistema de estatísticas de trânsito do governo estadual.

Em 2022, a maioria das ocorrências aconteceu nas rodovias Luiz de Queiroz (SP-304) e Anhanguera (SP-330).

Neste ano, até abril, houve três mortes por atropelamento em rodovias da região: duas em Sumaré e uma em Hortolândia.

A Prefeitura de Americana informou que a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos tem trabalhado para garantir a proteção social da população vulnerável.

Em relação ao “Amigos do Trecho”, a secretaria segue estudando a viabilidade do projeto em Americana.