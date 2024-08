PM prende dois homens por tráfico e posse ilegal de arma em Sumaré

Drogas, dinheiro e material usado para armazenar entorpecentes foram apreendidos - Foto: Divulgação_Polícia Militar

Dois homens foram presos na tarde da última quinta-feira, dia 8, em Sumaré, acusados de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O flagrante ocorreu na Rua Severino Soares da Silva, no Jardim Barcelona, após uma denúncia anônima feita à Polícia Militar.

A denúncia informava que uma chácara na região estava sendo utilizada para o armazenamento de entorpecentes. Além disso, foi relatado que um veículo Chevrolet Corsa havia deixado materiais de embalagem no local em uma data anterior.

Ao chegarem na chácara, os policiais viram um homem próximo ao portão de um terreno baldio. Ao perceber a presença da viatura, ele entrou no terreno e sentou-se no chão. A equipe policial abordou o homem, que foi identificado como um trabalhador local sem relação com a denúncia.

Durante a operação, no entanto, os policiais notaram um forte odor de maconha ao acessar o muro da propriedade. Em seguida, viram um segundo suspeito que, ao avistar a equipe, tentou fugir para dentro da residência, mas foi impedido pelos policiais, que já haviam cercado o local.

Durante a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado inicialmente com o suspeito. Entretanto, ao ser questionado sobre a presença de drogas ou outros itens ilegais na residência, ele confessou que havia uma arma de fogo, uma pistola Taurus guardada em seu quarto.

Na sequência, os policiais realizaram uma vistoria no interior da casa, onde localizaram um segundo homem. Durante as buscas, foram encontrados um caderno com anotações de contabilidade do tráfico, um pen drive e R$ 5.107,60 em dinheiro.

Em outro cômodo, foram apreendidos uma quantidade de maconha, três celulares, uma balança de precisão e diversos sacos plásticos.

Na área externa da chácara, os policiais localizaram 139 pedras de crack, um pino de cocaína, uma munição de calibre 38 e aproximadamente 11 mil microtubos vazios embalados em sacos plásticos de diferentes cores, que seriam utilizados para o acondicionamento de drogas.

Os dois suspeitos foram conduzidos ao Distrito Policial, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.