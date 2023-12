Pedestres são alvos de ataques de sabiá na Praça Comendador Müller

Para proteger ninhada, um sabiá-do-campo ataca pedestres pelas costas com bicadas ou com as patas

As pessoas que passam pela Praça Comendador Müller, no Centro de Americana, no caminho entre o Monumento ao Soldado Constitucionalista e a fonte, estão sendo surpreendidas por um animal.

Um sabiá-do-campo tem atacado pedestres para proteger a sua ninhada que está em uma das árvores da praça.

Sabiá-do-campo tem atacado pedestres para proteger a sua ninhada – Foto: Claudeci Junior / Liberal

O LIBERAL recebeu vídeos de leitores que mostram a ave. Quando o pedestre passa, o sabiá sai da árvore e ataca pelas costas com bicadas ou com as patas.

A reportagem foi ao local nesta quarta-feira (6) e flagrou o animal avançando sobre pedestres e até patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana).

De acordo com o aposentado Massimo Tadeu, 65, o período da manhã é quando o sabiá se mostra mais estressado.

O relato foi confirmado pelos guardas Marcos Guilherme e Adenilson Novaes, que ainda contaram que algumas pessoas tentam enfrentar a ave, mas ficam com medo quando são contra-atacadas com ainda mais agressividade.

“Parece que ele entende”

“Parece que o sabiá entende. Você não precisa gesticular muito, só de falar ‘sai para lá’, ele fica ainda mais nervoso e vai para cima de novo. Chega a ser perigoso para idosos, porque tem escada ali perto, as pessoas têm de sair correndo”, disse Marcos.

Os sabiás-do-campo podem ser encontrados em regiões campestres do baixo Amazonas, além do nordeste, centro-sul do Brasil até Uruguai, Paraguai, Argentina e Bolívia.

Segundo o biólogo Guilherme Guidolin Galassi, é uma característica da espécie ser destemida e não se importar de ficar próxima a humanos, inclusive podendo se alimentar ao lado de uma pessoa.

Ainda de acordo com Guilherme, os ataques aos pedestres são motivados pela proteção à ninhada.

“Isso é bem típico dessa espécie. Como é um bicho muito urbano, ele perde o medo das pessoas. De manhã, são as primeiras pessoas que o sabiá vê no dia, então ele está mais suscetível a atacar. Depois, ao longo do dia, ele vai se acostumando”, explicou.

Ação em bando

O observador de aves Gustavo Pinto contou ao LIBERAL que o sabiá-do-campo costuma agir em bando para proteger o seu ninho. Os “irmãos” da atual ninhada também ajudam a resguardar o local para que possam estar em superioridade numérica caso aconteça um ataque de um tucano, por exemplo.

A espécie é considerada superprotetora, assim como a coruja-buraqueira e o quero-quero, outras duas espécies comuns no ambiente urbano. A fêmea costuma botar de três a quatro ovos. Depois de eclodirem, as aves deixam o ninho após 12 a 15 dias.

Sabiá na Praça Comendador Müller – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Sabiá na Praça Comendador Müller – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Sabiá na Praça Comendador Müller – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Sabiá na Praça Comendador Müller – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Sabiá na Praça Comendador Müller – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Sabiá na Praça Comendador Müller – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Sabiá na Praça Comendador Müller – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Sabiá na Praça Comendador Müller – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Sabiá na Praça Comendador Müller – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Sabiá na Praça Comendador Müller – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Sabiá na Praça Comendador Müller – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Sabiá na Praça Comendador Müller – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Guilherme e Gustavo pedem para que as pessoas tenham paciência e que tentem contornar o caminho onde está o ninho do sabiá.

Além disso, Gustavo destacou que as pessoas não podem levar os filhotes para casa se encontrarem no chão, um crime ambiental cometido com recorrência. O correto é que pegar a ave e colocar em uma árvore próxima.