Pedágios da Anhanguera e Bandeirantes terão reajuste de R$ 0,50 a partir deste sábado

Valor do pedágio na Rodovia Anhanguera, km 118, em Nova Odessa passará de R$ 10,40 para R$ 10,90 - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

As tarifas de pedágio nas rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348), que cortam municípios da RPT (Região do Polo Têxtil), ficarão R$ 0,50 mais caras a partir deste sábado (1º).

O reajuste foi publicado pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) no Diário Oficial do Estado. Veja abaixo o valor atual e o valor a partir de sábado:

Rodovia Anhanguera, km 118, em Nova Odessa (ambos os sentidos)

Valor atual: R$ 10,40

Valor a partir de sábado: R$ 10,90

Rodovia dos Bandeirantes, km 115, em Sumaré (ambos os sentidos)

Valor atual: R$ 10,40

Valor a partir de sexta: R$ 10,90

Segundo a publicação oficial, o reajuste será de 3,93%, calculado com base na evolução da inflação (IPCA) entre junho de 2022 e maio deste ano. Também foi incluído um adicional de R$ 0,10, autorizado pelo Estado, como “medida cauletar de mitigação de desequilíbrios contratuais, inclusive das perdas incorridas dos efeitos da pandemia de Covid-19”.

Veja os valores nas demais praças de pedágio das rodovias Anhanguera e Bandeirantes:

Anhanguera

Perus: R$ 12,40

Valinhos: R$ 12,20

Limeira: R$ 8,80

Bandeirantes

Caieiras: R$ 12,40

Campo Limpo: R$ 12,40

Itupeva: R$ 12,20

Limeira: R$ 8,20

O último reajuste nas tarifas de pedágio havia sido aplicado no dia 16 de dezembro do ano passado. Na ocasião, o valor nas praças de Nova Odessa (Anhanguera) e Sumaré (Bandeirantes) havia subido de R$ 9,30 para R$ 10,40, uma alta que considerou a inflação para o período de junho de 2021 a maio de 2022, de 11,73%