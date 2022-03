Patriota volta a criticar Careca, mas poupa Corá

A direção regional do Patriota divulgou, nesta quarta-feira (23), uma nota afirmando que o partido é contrário ao posicionamento do vereador Careca do Esporte, de ter votado contra a abertura da CP (Comissão Processante) que investigaria o colega de bancada, Felipe Corá, por supostas falas racistas na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste. Apesar de repudiar o racismo, a nota não faz críticas diretas a Corá, que tem sido poupado de apuração interna.

O documento é assinado pelo coordenador regional do Patriota, Alan Leal. Segundo ele, o partido é “totalmente contra a forma que ele [Felipe Corá] tem construído o próprio mandato”.

Quando questionado se a sigla vai manter o parlamentar, o coordenador respondeu apenas que “em primeiro momento, sim”, mas que o caso deve ser analisado pela Comissão de Ética na esfera estadual do partido. A apuração, no entanto, depende de uma denúncia formal, o que ainda não aconteceu.

Felipe Corá esteve perto de ser investigado por dizer falas consideradas racistas quando explicou, durante uma sessão da câmara no ano passado, os motivos de ser contra o projeto que institui o Dia da Consciência Negra como feriado municipal. O autor do projeto foi Careca do Esporte.

O coordenador regional do Patriota diz não saber sobre o futuro de Careca na legenda. O vereador afirmou que soube da manifestação pela reportagem e que não falaria.

O fato de o parlamentar ter votado pela não abertura da CP e ter dito que se tratava de uma orientação partidária, o que o Patriota nega, vai ser analisado pela comissão de ética estadual, e uma possível punição será determinada até abril. Procurado, Corá não quis se manifestar.