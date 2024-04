PAT de Americana tem 300 vagas de emprego; saiba como se candidatar

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana tem 300 vagas de emprego disponíveis. São oportunidades para mais de 90 cargos, alguns exigem experiência e outros não.

Para saber mais detalhes das vagas, bem como as funções, basta entrar no site da prefeitura – www.americana.sp.gov.br – buscar por “Serviços mais acessados” e em seguida clicar em “PAT – Vagas Emprego”.

Feito isso, acesse o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

Tanto o cadastro como o encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente no site da prefeitura. Entre os cargos com oportunidades estão: açougueiro, zelador, vendedor externo e interno, costureira, empregada doméstica, auxiliar administrativo, auxiliar de recursos humanos, agente de viagem, borracheiro, entre outros.