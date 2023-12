Passeata em homenagem a garoto que morreu atropelado reúne 100 pessoas

Cerca de 100 pessoas, entre amigos, familiares, professores e diretores, participaram nesta quarta-feira (27) de uma passeata em homenagem ao adolescente Denyo dos Santos Guilherme, de 15 anos, que morreu na última quinta (21), após ser atropelado por uma caminhonete Ford Ranger, na Vila Rehder, em Americana.

O grupo, liderado por amigos e colegas de escola, se reuniu em frente à Escola Estadual Dr. Heitor Penteado, onde o menino estudava, por volta das 14h. Eles prepararam cartazes, acenderam velas e estenderam camisas das escolinhas Torino, Colorado e Camisa 10, nas quais Denyo jogou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Também foi colocada uma camisa do Flamengo, time do coração do adolescente, e outra da seleção brasileira.

“O sonho dele de ser jogador de futebol acabou sendo interrompido. Se as pessoas obedecessem às leis de trânsito, isso talvez não teria acontecido. Ele tinha sonho de jogar no Flamengo e era fã do Neymar. Estava treinando forte para fazer testes em alguns times no ano que vem”, contou o pai de Denyo, Cícero Rosana Guilherme, de 61 anos.

Cícero Rosana Guilherme mostra camisas e medalhas do filho – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (2)

Às 14h25, os participantes iniciaram a caminhada na escola, passaram pela Rua Padre Epifânio Estevan e por parte da Avenida Brasil, finalizando o trajeto no colégio. Durante o persurso, que durou 20 minutos, o grupo exibiu cartazes e entoou gritos por justiça.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Essa homenagem traz conforto. Mostra o quanto que ele era amado pelas pessoas”, disse Cícero, que ainda apontou que Denyo completaria 16 anos nesta quarta.

Outros familiares e amigos discursaram e pediram justiça. A diretoria do Heitor Penteado liberou que os participantes jogassem uma partida de futebol na quadra da escola, também em homenagem a Denyo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“É o desejo dos alunos para homenagear o Denyo. É um consolo para o coração. O lugar que ele mais gostava na escola era a quadra. Ele falou para mim esses dias que iria ser um grande jogador e estava muito feliz que tinha ganhado a bicicleta para vir para a escola”, relatou a vice-diretora do Heitor Penteado, Carmen Carilho, de 50 anos.

Passeata reuniu cerca de 100 pesoas – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (6)

“Ele era um pimetinha. Foi nosso aluno por muitos anos. Gostava muito de brincar, de zoar, de tirar sarro, mas ele tinha um objetivo na vida. Todo mundo sabia que o Denyo iria ser jogador de futebol e eu gostaria muito, hoje, de falar para você que um aluno meu seria contratado pelo Manchester”, completou a professora Monica Guidolin Elias, de 45 anos.

Acidente

Denyo, que estava em uma bicicleta, morreu na noite de quinta (21), após ser atropelado por uma Ford Ranger, na Vila Rehder, em Americana.

De acordo com informações da condutora da caminhonete aos guardas municipais, ela seguia com seu carro pela Rua 30 de Julho, sentido bairro, e parou no cruzamento com a José de Alencar, olhou para ver se vinha algum veículo e, como não viu ninguém, avançou.

Foi neste momento que atropelou o adolescente. Segundo a motorista, ele estava na contramão e em alta velocidade.

O menino chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.