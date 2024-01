Parques são imóveis mais valiosos da Prefeitura de Santa Bárbara

Parque do Araçariguama é um dos principais pontos turísticos do município - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Os parques Araçariguama e dos Ipês, na região central, são os imóveis mais valiosos da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. O levantamento integra uma lista disponibilizada no site da administração, na qual são apontados os valores venais das propriedades, que são estimativas feitas pelo poder público para transações imobiliárias.

O valor venal leva em consideração a área total (em metros quadrados), o valor do metro quadrado na região onde está o imóvel, a idade, a posição e a tipologia (qual o uso) do imóvel. Todos esses elementos são somados pelos peritos avaliadores, que apontam o quão valioso é o imóvel.

Das 260 propriedades da prefeitura barbarense, sendo que 93 estão ocupadas, o Parque Araçariguama e o Centro Esportivo João José Bellani, que ocupam o mesmo espaço, têm o maior valor venal, de R$ 37,9 milhões.

Na sequência, vem o Parque dos Ipês, com área avaliada em R$ 31,1 milhões, e o terreno que abriga o Parque Ecológico e o Viveiro Municipal, no São Joaquim – R$ 25,1 milhões.

Parque dos Ipês, em Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Outros dois pontos importantes da cidade, o Centro de Especialidades Odontológicas e o Pronto-Socorro Dr. Edison Mano – ambos no mesmo local – e a sede administrativa do DAE (Departamento de Água e Esgoto), ocupam a 25ª posição com R$ 3,9 milhões e a 22ª com R$ 4,7 milhões, respectivamente.

A administração ainda tem 165 lotes vagos, uma gleba também vaga na Estrada da Cachoeira, no Jardim Gerivá, e um terreno vazio que possui uma galeria de águas pluviais no Conjunto Habitacional dos Trabalhadores.

Dos terrenos sem construções, o de maior valor fica em uma estrada, na antiga Fazenda São Pedro, com 330 metros quadrados, que pertencia à empresa Bertol e foi comprado por R$ 991 mil em setembro de 2011. Atualmente, ele vale R$ 10,1 milhões.

Neste ponto, conforme noticiou o LIBERAL em novembro de 2011, a prefeitura iria construir um Parque Tecnológico em parceria com a Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), que entrou em recuperação judicial.

A intenção era juntar indústrias das áreas têxtil, metal-mecânica, energia e meio ambiente com centros de pesquisa e faculdades. O projeto foi proposto pelo Governo do Estado de São Paulo, mas perdeu força ao longo dos anos porque, segundo a prefeitura, “os passivos ambientais da área comprometeram o atendimento integral dos parâmetros do programa”.

Ainda de acordo com a administração, a área tem sido permanentemente avaliada para possíveis novos projetos.

Outro terreno, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Distrito Industrial 2, também vale R$ 10,1 milhões. Para o local, entretanto, não há planos, segundo a prefeitura.