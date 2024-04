Pais fazem campanha para pagar cirurgia da filha em Americana

Ísis, de apenas oito meses, tem uma anomalia no crânio; ela está na fila do SUS, mas o recomendado é que seja operada até os nove meses

Uma família de Americana criou uma campanha para custear a cirurgia da filha de oito meses, diagnosticada com craniossinostose plagiocefalia, uma anomalia no crânio. A operação é recomendada antes dos nove meses de idade, devido aos menores riscos e à recuperação mais rápida nessa faixa etária.

A craniossinostose é uma malformação que pode levar à hipertensão intracraniana, causando sintomas como dor de cabeça, alteração visual e prejuízo na capacidade de aprendizado.

Família pede ajuda para cirurgia da pequena Ísis – Foto: Arquivo Pessoal

Segundo os pais de Ísis Helena Souza de Lima, a criança foi diagnosticada com a anomalia aos quatro meses e está na fila do SUS (Sistema Único de Saúde) para a cirurgia.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No entanto, devido ao grande número de pessoas na frente e à ausência de uma síndrome, o caso dela não é priorizado. O custo da cirurgia é de R$ 120 mil e, até quarta-feira (10), a família havia arrecadado R$ 9,4 mil.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Já fomos atrás para tentar acelerar a cirurgia, mas o SUS não vai conseguir nos ajudar a tempo e quanto mais ela cresce, mais arriscada é a operação e a recuperação. E como mãe, não posso ficar de braços cruzados esperando algo ruim acontecer. Por isso, criamos a vaquinha”, afirmou Aline Souza da Costa, de 29 anos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ela e o marido, Jhonatan Sabino Nunes de Lima, de 35 anos, têm outras duas filhas, de 9 e 5 anos, e moram na casa nos fundos do lava-jato da família, no Jardim Ipiranga. Quem puder colaborar com a campanha deve clicar aqui para acessar a vaquinha.

O LIBERAL procurou o Ministério da Saúde para saber qual a situação de Ísis na fila do SUS, mas não teve resposta até o fechamento desta edição.