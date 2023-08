Clientes do Gran VIC São Francisco - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A VIC Engenharia, empresa mineira que faz parte de um grupo com mais de 30 anos no mercado, realizou na última quarta-feira um evento para assinatura de contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal do empreendimento Gran VIC São Francisco, que será construído em Santa Bárbara d’Oeste.

Mais de 50 famílias assinaram o financiamento e foram atendidas por corretores e agentes da Caixa Econômica Federal, que foi representada por: Mariana Zani, gerente geral da agência local; Mariana Valeriano da Silveira, gerente geral da agência do Jardim Pérola; e Rafael Santos Bento Gonçalves, superintendente executivo de varejo.

Com os contratos assinados, a construtora inicia a obra do empreendimento, o primeiro grande passo para que o sonho de dezenas de famílias se torne realidade. Além disso, a partir de agora a conclusão da compra se torna mais rápida, com aprovação da instituição financeira em até 15 dias.

O Gran VIC São Francisco faz parte de um complexo de empreendimentos com três condomínios fechados, totalizando 724 unidades próximos ao Tivoli Shopping. São quatro apartamentos por andar, sendo cada um deles com dois dormitórios com suíte, sala de dois ambientes com varanda gourmet integrada e um condomínio fechado com diversas áreas de lazer que serão entregues mobiliadas e decoradas.

Além disso, o cliente tem todos os benefícios de comprar um imóvel na planta. “A gente pode falar, sem medo de errar, que só na VIC você compra um empreendimento com sinal de R$ 500. Você pode comprar um imóvel de R$ 260, 270 mil com sinal de apenas R$ 500”, apontou Elisangela Santos, superintendente comercial da VIC Engenharia.

Evento realizado na última semana para a assinatura de contratos do Gran VIC – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Se aprovado na Caixa, é possível usar o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) como entrada. Você pode financiar até 80% do valor do imóvel com a Caixa, e os outros 20% a VIC divide em até 72 vezes, ou seja, parcelas menores que o valor de um aluguel. Isentamos o ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) e ainda flexibilizamos e personalizamos a condição de compra do cliente, de acordo com a capacidade financeira dele. Isso não tem igual no mercado”, completou.

O empreendimento também está enquadrado no programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal e por este motivo tem taxa de juros diferenciada.

“Uma grande vantagem de assinar um imóvel na planta é o seguinte: o banco aprovou a parcela R$ 1 mil, o comprador não paga essa parcela no mês. Ele passa a pagar depois da entrega do imóvel. O cliente só paga, após a assinatura, evolução de obra”, explicou Tarcísio Lima, coordenador de crédito imobiliário da Caixa.

As condições de compra, especialmente a entrada parcelada, foram consideradas pelo motorista Welton Bispo da Silva, de 37 anos. “Atualmente, com a situação financeira do nosso País, é difícil ter um valor significativo para dar entrada. Então, foi um respiro para a nossa família parcelar a entrada. Outro ponto positivo é que a gente consegue acompanhar o andamento da obra.”

Além de poder acompanhar o andamento da construção do Gran VIC São Francisco, o cliente também conta com todo o suporte da VIC Engenharia até a entrega das chaves e dos correspondentes da Caixa que ficam exclusivamente no plantão.

A VIC Engenharia faz parte de um seleto grupo de construtoras que possuem importantes certificados da Caixa Econômica Federal, devido à alta eficiência do seu método construtivo e compromisso de qualidade na entrega de seus empreendimentos.

Sobre a VIC Engenharia

Presente em mais de 65 cidades de cinco estados brasileiros e no Distrito Federal, a VIC Engenharia foi fundada no ano de 2010, por profissionais renomados no mercado, com a finalidade de incorporar e construir imóveis que se enquadram no segmento econômico, principalmente no programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal.

Painel de Negócios

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes.