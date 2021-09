Via Direta promove outlet solidário em prol da Apae de Americana

Parte do valor arrecadado nas vendas será revertido à entidade assistencial; ação acontece no dia 11 de setembro, entre 9h e 17h

O shopping Via Direta, em Americana, promove no sábado, 11 de setembro, o primeiro outlet solidário. A ação tem como objetivo reverter parte dos valores arrecadados nas vendas das lojas do shopping durante este dia, das 9h às 17h, para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Há 27 anos na cidade, shopping fará ação para arrecadar fundos para a Apae de Americana – Foto: Divulgação

Durante o dia da campanha, mais de 25 lojas do Via Direta vão vender roupas no varejo, a preço de outlet, ou seja, com valores promocionais, e 5% do que os lojistas arrecadem com as vendas neste dia, será encaminhado à entidade.

A gestora do Via Direta, Viviane Ginetti, explicou que o shopping a algum tempo já vinha pensando em realizar um outlet e conversando com alguns lojistas, uniram a ideia de auxiliar alguma instituição da cidade, nascendo assim o OUTLET SOLIDÁRIO. Entretanto, por conta da pandemia causada pelo coronavírus, a ação precisou ser adiada, sendo possível realizá-la neste mês de setembro.

“Nós vimos nas redes sociais da Apae e, também em algumas notícias, que eles estavam precisando ainda mais de ajuda. Então, procuramos os diretores da Apae, pensando em ajudar e conseguimos consolidar o projeto. Neste dia de ação, os clientes vão poder comprar roupa de qualidade e ao mesmo tempo, beneficiar a entidade. Por que não unirmos força neste momento, né?”, comentou a gestora.

Após o término do expediente no sábado, Viviane já adiantou que junto com os lojistas, vão fazer um levantamento dos valores arrecadados e, na sequência, já vão agendar com a Apae a entrega do dinheiro para a entidade.

A Viviane explicou que o shopping segue todos os cuidados para evitar a disseminação do coronavírus. Por isso, disse ela, todos os clientes precisam medir a temperatura ao chegar no shopping e eles têm à disposição pontos com álcool gel espalhados pelo shopping. “Aqui é muito amplo, a começar do estacionamento e dos corredores. Nós sempre prezamos pelo bem estar dos nossos clientes, portanto todas as recomendações da UVISA estão sendo seguidas”, finalizou a gestora.

Há 27 anos em Americana, o Via Direta tem 320 vagas de estacionamento, lanchonete, restaurante, 70 lojas com marcas próprias e mais 10.000 m² de construção. Durante a semana, o shopping é aberto somente para vendas no atacado das 8h às 18h e, aos finais de semana, as vendas são para o varejo, onde há atendimento de 23 marcas. O Via Direta fica localizado na Avenida Affonso Pansan, 415, Via Anhanguera – KM 125. (19) 3468-6444 www.shoppingviadireta.com.br