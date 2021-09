UniverCidade Inver tem inscrições abertas para cursos de inglês e espanhol de forma híbrida

A UniverCidade Inver, que faz parte do Inver Group, sediado em Americana, está com inscrições abertas para os cursos de inglês e espanhol que acontecem totalmente de forma híbrida. As aulas dos cursos podem ser assistidas em diferentes ferramentas, como smartphones, tablets e computadores e em diferentes horários e dias da semana. As inscrições vão até a próxima sexta-feira (24).

O curso de inglês é oferecido para alunos que estejam no nível básico até o intermediário superior. Cada módulo tem duração de um ano. Já o de espanhol tem aulas para quem deseja cursar o nível básico até o avançado e dura um ano.

As aulas de cada um dos cursos são oferecidas desde junho deste ano pela universidade, com valor de R$ 89,90 mensais, por um ano. Os interessados poderão se inscrever e já começar a cursar as aulas que começaram na primeira semana de setembro.

Os dois cursos são divididos em módulos semanais e, os interessados em aprimorar um dos dois idiomas terão de duas a quatro aulas gravadas, dependendo do estágio do curso, e uma aula remota ao vivo, por meio da plataforma Google For Education, a maior plataforma de ensino do mundo.

“Nesta metodologia nós conseguimos unir o que o ensino à distância tem de melhor, como por exemplo a flexibilidade de horários, a possibilidade de estudar onde e quando puder, junto com o melhor do ensino remoto ao vivo. Desta forma, o aluno poderá conversar com o professor e colegas de classe, trocar ideias e tirar dúvidas sobre os assuntos estudados naquela semana”, explicou sobre o diferencial da metodologia adotada pela universidade o professor coordenador de cursos Eryvelton Baldin.

Inver Group

A UniverCidade Inver é uma universidade corporativa e uma das 57 empresas da holding Inver Group, que está presente em Americana. Além dos cursos de inglês e espanhol, a UniverCidade oferece outros 10 cursos voltados para a qualificação profissional, desenvolvidos para suportar os processos de melhoria contínua de todas as áreas de negócios com o objetivo de capacitar os interessados em crescer profissionalmente. Entre eles, estão o de CRM, oratória e neuromarketing.

”A ideia inicial da universidade foi promover os cursos aos colaboradores da empresa e pensamos: por que não vender também? Então, criamos uma metodologia que estamos trabalhando desde 2019 e reproduzimos essa metodologia para o curso de idiomas”, comentou o coordenador de cursos.

Para saber mais informações sobre os cursos e matrículas, acesso o site: www.univercidadeinver.com ou o WhatsApp pelo número: (19) 98604-5157.

