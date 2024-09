UniEinstein, de Limeira, passa a ter cursos com ensino a distância

Unidade da UniEinstein, em Limeira - Foto: Divulgação

A UniEinstein, reconhecida instituição de ensino de Limeira, agora também conta com cursos a distância (EaD). São eles: pedagogia, ciências contábeis, serviço social, recursos humanos (RH) e logística. Assim como os presenciais, os novos cursos oferecem um aprendizado prático e dinâmico que rapidamente transforma o aluno em um profissional mais completo e preparado para os desafios do mercado.

Segundo Silvia Leite, reitora e professora da UniEinstein, a modalidade é uma oportunidade de aprimoramento em áreas essenciais para o mercado de trabalho atual, com salas de aulas que são projetadas para atender às demandas da educação a distância, promovendo o desenvolvimento de novas habilidades com foco na aplicação prática do dia a dia, além de oferecer ocasião para compartilhar conhecimento e trocar experiências, ampliando o networking dos participantes.

Na UniEinstein, os alunos têm acesso a um vasto acervo de recursos didáticos que compõem toda a referência conceitual do curso, incluindo exemplos e cases, situações práticas, atividades e exercícios, entre outros materiais. Todos esses recursos são acessíveis via computador, tablets ou dispositivos móveis, garantindo flexibilidade e conveniência.

O programa de ensino a distância da UniEinstein oferece uma série de vantagens e diferenciais que o destacam no mercado educacional.

Entre as vantagens estão, por exemplo, a flexibilidade de horário e local para estudar, o protagonismo do aluno, os encontros síncronos com professores, bem com a disponibilidade digital do conteúdo (leia mais no quadro).

METODOLOGIA DE ENSINO. A metodologia dos cursos EaD da UniEinstein é pautada na interação contínua entre alunos e tutores em salas de aula virtuais. Essa interação é essencial para o processo de ensino e aprendizagem, pois o ensino colaborativo possibilita novas experiências e a construção do conhecimento de forma mais eficaz.

O acompanhamento dos alunos é constante e proativo, com tutores estimulando o diálogo e a reflexão crítica sobre o conteúdo programático. Oferece tanto encontros síncronos, que ocorrem em tempo real por meio de videoconferências, quanto assíncronos, permitindo que os alunos acessem o material e participem das atividades no seu próprio ritmo.

VANTAGENS E DIFERENCIAIS

Como o programa do EaD beneficia os alunos

Flexibilidade de horário e local | estude quando e onde quiser, neutralizando as barreiras de tempo e espaço

estude quando e onde quiser, neutralizando as barreiras de tempo e espaço Protagonismo do aluno | assuma o controle do seu processo de aprendizado, organizando seu plano de estudo e administrando seu próprio tempo com autonomia

assuma o controle do seu processo de aprendizado, organizando seu plano de estudo e administrando seu próprio tempo com autonomia Cursos práticos e objetivos | conteúdos aplicados e relevantes para a realidade brasileira, focados em áreas específicas de interesse, proporcionando aprofundamento e qualificação

conteúdos aplicados e relevantes para a realidade brasileira, focados em áreas específicas de interesse, proporcionando aprofundamento e qualificação Acesso facilitado a fontes de conhecimento | recursos disponibilizados pela UniEinstein, incluindo uma vasta Biblioteca Virtual

recursos disponibilizados pela UniEinstein, incluindo uma vasta Biblioteca Virtual Construção e compartilhamento de conhecimentos | interação intensa entre alunos e tutores na sala virtual, jogos e simulados, promovendo um rico networking

interação intensa entre alunos e tutores na sala virtual, jogos e simulados, promovendo um rico networking Conteúdo digital | todo o material do curso é disponibilizado em formato digital, permitindo expansão e aprofundamento conforme o interesse do aluno

todo o material do curso é disponibilizado em formato digital, permitindo expansão e aprofundamento conforme o interesse do aluno Encontros síncronos com professores | videoconferências que possibilitam interação direta com os docentes

videoconferências que possibilitam interação direta com os docentes Encontros presenciais no campus | oportunidades para colocar suas ideias em prática e interagir pessoalmente com colegas e professores

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo e-mail ou no WhatsApp (19) 99708-8831.