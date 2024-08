UniEinstein, de Limeira, é reconhecida como centro universitário pelo MEC

Sede da UniEinstein, localizada no bairro Vila Queiroz, em Limeira - Foto: Divulgação

Em um desenvolvimento significativo para o ensino superior no Brasil, a Faculdade Einstein de Limeira tem o orgulho de anunciar sua elevação a Centro Universitário, agora denominado UniEinstein. Este avanço foi oficializado pela portaria 338 do MEC (Ministério da Educação), de 9 de abril de 2024, publicada no Diário Oficial da União em 11 de abril de 2024, marcando um novo capítulo na história da instituição.

A transformação em Centro Universitário é um reconhecimento da excelência do ensino ofertado pela UniEinstein, da qualificação de seu corpo docente e das condições de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade acadêmica.

Este status confere à UniEinstein maior autonomia acadêmica, permitindo uma resposta mais ágil às demandas do mercado e a criação de novos cursos e programas acadêmicos sem a necessidade de autorização prévia do Ministério da Educação (MEC), com exceções específicas.

Para alcançar este marco, a UniEinstein cumpriu com rigorosos requisitos, incluindo um conceito institucional igual ou superior a 4, credenciamento e funcionamento regular por no mínimo seis anos, oferta de pelo menos oito cursos reconhecidos com conceito satisfatório, além de um terço do corpo docente com titulação de mestrado ou doutorado, entre outros.

Roberta Leite Becker, pró-reitora administrativa da UniEinstein, reflete sobre a jornada. “A sensação foi de gratidão a Deus pelo dever cumprido. A missão de se tornar Centro Universitário veio do sonho do idealizador e professor Roberto Leite, meu pai. Ele sempre almejava uma educação séria, de qualidade e que transformasse a vida das pessoas”, comentou Roberta.

“Seguindo sua árdua trajetória, com um excelente planejamento estratégico, muita dedicação e trabalho em equipe conquistamos este resultado. Nosso compromisso é oferecer uma educação que transcende o convencional, incentivando a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento pessoal e profissional”, concluiu.

Atualmente, a Einstein conta com mais de 3,5 mil estudantes matriculados em seus cursos, que vão desde a pré-escola até o ensino universitário, incluindo a pós-graduação. A instituição também apoia inúmeros projetos sociais na área da saúde e atende a comunidade com clínicas de fisioterapia, psicologia, enfermagem e biomedicina. Além disso, participa de projetos relacionados ao esporte e à cultura e realiza doações a diversas instituições.

Fundada na década de 80, instituição oferece educação desde o ensino infantil – Foto: Divulgação

História

Fundada em 1980 pelo visionário professor Roberto Leite, a Einstein nasceu com a missão de ser a primeira escola profissionalizante de informática e instrumentação eletrônica em Limeira. Desde então, a instituição tem trilhado um caminho de constante evolução e inovação no campo educacional.

Em 1990, a Einstein expandiu suas atividades ao inaugurar a escola de educação básica, abrangendo o ensino infantil, fundamental e médio. Apenas quatro anos depois, em 1994, foram autorizados os primeiros cursos superiores de engenharia elétrica, com ênfase em eletrônica, e tecnologia em processamento de dados, dando origem às Faculdades Integradas Einstein.

O ano de 2004 marcou uma nova era para a instituição, com a mudança para instalações modernas que somam mais de 21 mil metros quadrados. Este novo espaço permitiu a inclusão de diversos cursos nas áreas de biológicas, exatas e humanas, ampliando significativamente o leque de opções educacionais oferecidas.

Com mais de 44 anos de atuação, a Einstein tem se destacado na prestação de serviços educacionais, formando milhares de alunos na educação básica e preparando-os para enfrentar processos seletivos e continuar seus estudos em nível superior.

A instituição também tem capacitado profissionais em nível técnico, tecnológico e de graduação, prontos para se inserir em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e exigente. Este compromisso com a excelência educacional é a marca registrada da Einstein.

