Tratamentos estéticos de alta tecnologia e sem dor; saiba sobre os procedimentos com médico

A Vie Privilège Clinique está localizada há sete anos na Rua Vital Brasil, nº 168, no Jardim Girassol - Foto: Divulgação.JPG

O médico pós-graduado em dermatologia e proprietário da Vie Privilège Clinique, localizada em Americana, Amarilho Soares Júnior, anunciou a importação de duas novas máquinas de procedimentos estéticos, com alta tecnologia e com resultados faciais ou corporais praticamente indolor para a clínica médica. A Liftera e a Futera já estão em uso na clínica e têm como alguns dos objetivos entrar em todas as camadas e rejuvenescer a pele do paciente, sem o uso de agulhas.

De acordo com explicação do médico, a Liftera – com tecnologia americana – é direcionada pelo profissional da clínica em um ponto específico da pele do paciente. A ferramenta permite a convergência da energia e gera um ponto de coagulação que estimula o colágeno e a retração da pele.

“Essa máquina tem um dispositivo que digitaliza essa onda sonora, fazendo com que a energia não se perca no caminho, ou seja, ela entrega a energia direto no ponto escolhido. Desta forma, o resultado é melhor e mais potente e, por entregar a energia direto, o paciente não sente dor”, explicou Amarilho.

O novo procedimento da clínica é indicado para pacientes, tanto homens e mulheres, que desejam rejuvenescer a pele, já que o processo estimula o colágeno e tem efeito de lifting. Ele pode ser aplicado na face, como no pescoço e na bochecha, além de poder ser realizado no corpo, como na parte interna na coxa e do braço.

“A gente brinca que a Liftera é um efeito sanduíche. Ela entra na camada de baixo, ou seja, ela seria o pão inferior de um lanche, porque trata a base da pele. Não adianta passar creme ou realizar procedimento na camada superficial, quando a parte inferior está desmoronando”, comentou.

Para completar o tratamento estético que, na RMC (Região Metropolitana de Campinas) só está disponível na Vie Privilège Clinique, de acordo com o proprietário, há a Futera. O procedimento trata as camadas da parte média da pele para a superfície, completando o ciclo do “sanduíche” ilustrado pelo médico.

A tecnologia cria canais na pele que estimulam a camada superficial. Assim, a ferramenta, além de estimular o colágeno da parte superficial da pele, cria canais sendo possível tratar melasmas, manchas e acnes.

“Diferente de quando é realizado um microagulhamento ou laser, que a pele só recebe isso até uma certa camada, com a Futera a pele vai ser tratada desde a camada mais superficial até a média e, com a Liftera, da média para inferior”, completou o médico.

PROCEDIMENTO. Além dos outros benefícios já apontados pelo médico das duas ferramentas, o tempo que o paciente passa pelos procedimentos também é um ponto positivo. Com a Liftera, a sessão dura cerca de 20 a 30 minutos e o paciente já pode voltar as suas atividades normais. Já quem passar pelo procedimento estético com a Futera, fica na sessão por menos tempo ainda, de 15 a 30 minutos. O paciente pode apresentar apenas um pouco de vermelhidão na face, mas que pode ser coberta com filtro solar com cor.

“Com os novos equipamentos, a gente consegue tratar o paciente de forma completa, já que antes a gente só tratava uma queixa do paciente, como uma ruga, poro ou mancha. Agora conseguimos unir duas tecnologias e fazer um pacote completo, tratando todas os problemas do cliente em uma única sessão”, diz Amarilho.

Sobre a Vie Privilège

A Vie Privilège Clinique está localizada há sete anos na Rua Vital Brasil, nº 168, no Jardim Girassol, em Americana. A clínica oferece, também, desde peelings até tratamentos injetáveis, todos com regulamentação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Painel de Negócios: conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.