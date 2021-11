Tigrão Ensino Infantil foca em educação afetiva

A prática pedagógica na Tigrão Escola de Educação infantil tem como princípio o acolhimento e a empatia com os pequenos. Essa abordagem é tradicional na escola, que atua há 20 anos no setor educacional. Em 2022, será realizado o projeto “Resiliência e compaixão – trabalhando novas habilidades para uma nova geração” usando justamente os diferenciais de uma educação afetiva.

A yoga é uma das atividades oferecidas pela escola – Foto: Divulgação

A relação afetiva é de extrema importância para o desenvolvimento de uma aprendizagem saudável entre as crianças e a adaptação dos mesmos ao meio físico e social.

Esse projeto será um conjunto onde estarão associados um trabalho voltado a estabelecer conceitos relacionados à autoestima, amor, sentimentos e valores, essas relações entre educador e educando que fazem uma aprendizagem agradável e sadia. A afetividade, que é a mistura do todo, de todos esses sentimentos, e que ensina aprender e cuidar adequadamente de todas essas emoções, é que vai proporcionar ao sujeito uma vida emocional plena e equilibrada.

As crianças durante a pandemia ficaram muito expostas às telas, e acabaram se isolando. Durante nossa retomada às aulas foi realizado um trabalho onde abordamos um olhar sobre e para o outro, é um convite para darmos um passo para trás, voltarmos a ter mais contato com nosso interior, com o próximo e com o meio ambiente. Sendo assim implantamos o projeto horta e aulas de yoga como projeto piloto.

Alunos se envolvem em campanhas feitas pela Tigrão – Foto: Divulgação

Tivemos de nos adaptar a uma nova realidade porque está tudo muito imprevisível, a vida está muito acelerada, há muita depressão, ansiedade, preocupação, está na hora de esperar a poeira baixar, respirar e focar em coisas que realmente têm valor.

