Sicoob Crediguaçu comemora 30 anos com ações voltadas para os associados

Neste mês de junho, a Crediguaçu completou 30 anos de operações consolidada com uma das 50 maiores cooperativas do Sicoob (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil). Para celebrar a data e o posicionamento no mercado, a instituição realizou uma série de ações comemorativas junto aos seus associados.

As festividades começaram com os parabéns, com direito a bolo e quitutes, em todas as suas unidades. Ao longo do mês, associados e colaboradores participaram de promoções e sorteios de prêmios. As celebrações continuam através de campanhas especiais de crédito com taxas comemorativas que vão até dezembro deste ano.

Sicoob Crediguaçu em Americana está localizada à Rua Castro Alves, 35 – Foto: Divulgação

Os números que posicionam a Cooperativa entre as maiores do Sicoob referem-se aos Ativos que, em abril deste ano, eram de R$ 952,5 milhões. Já em Patrimônio Líquido, o Sicoob Crediguaçu somava R$ 146,3 milhões nesta data-base. As carteiras de crédito e de depósitos totalizam os montantes de R$ 492,9 milhões e R$ 664,1 milhões, respectivamente.

A Crediguaçu iniciou suas atividades na cidade de Descalvado/SP, a 357 km da capital paulista, no ano de 1992. O intuito de seus 35 fundadores era o de fomentar a produtividade rural e dar assistência financeira, inicialmente, aos produtores rurais.

Em 2009, foi autorizada pelo Banco Central do Brasil a admitir pequenos e microempreendedores em seu quadro social e, no ano de 2015, conquistou a condição de livre admissão para que qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente do ramo ou atividade, pudesse usufruir das suas oportunidades. No aniversário de 30 anos, a Cooperativa registra 31,1 mil associados.

Equipe da agência de Americana celebra os 30 anos de atuação da cooperativa no mercado – Foto: Divulgação

Integrante do Sicoob, a Crediguaçu dispõe de um portfólio de oportunidades e oferece ao cooperado as mais completas soluções em linhas de crédito, investimento, produtos e serviços financeiros com melhores condições em comparação ao mercado. Outro ponto importante é que, por se tratar de uma instituição cooperativa, está empenhada em promover a justiça financeira, gerar benefícios e fomentar o desenvolvimento das localidades onde atua. Em 30 anos de atividades, vale ressaltar, sempre entregou resultados positivos aos associados em cada exercício.

Com uma área de ação que compreende 90 municípios, o Sicoob Crediguaçu conta, hoje, com 34 Postos de Atendimento e uma agência virtual que, sozinha, já atende mais de três mil cooperados. Ao todo, são 293 colaboradores que atuam em suas agências e Central Administrativa.

E é de olho em um futuro inovador, com o objetivo de unir tecnologias e ferramentas para estar cada vez mais perto do cooperado, que o Sicoob Crediguaçu planeja seus próximos passos, como adianta o Diretor-Presidente da instituição, Mauro Benedito de Lima.

“A Crediguaçu se destaca por seus resultados sempre positivos e pelos bons serviços prestados aos associados e às comunidades. Somos privilegiados em fazer parte de uma empresa com as características de nossa Cooperativa. Os tempos de hoje são, naturalmente, diferentes de quando ela nasceu e alcançar a marca de 30 anos nos motiva a continuar buscando o que há de melhor, mais prático, moderno e objetivo para que a Crediguaçu esteja, cada vez mais, à frente nesta busca por crescimento e alcance social, proporcionando os benefícios da cooperativa a um número cada vez maior de pessoas”, disse.

A agência do Sicoob Crediguaçu em Americana está localizada à Rua Castro Alves, 35. Se você ainda não é um cooperado, conheça as vantagens e faça parte da instituição.