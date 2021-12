Sesi-SP oferece serviço de reabilitação contra patologias osteomoleculares

Atendimentos contribuem para diminuição do absenteísmo e melhoria da saúde do trabalhador

Com o objetivo de cuidar da saúde física e mental dos trabalhadores, o Sesi-SP oferece o serviço de reabilitação corporativa, que trata e previne patologias osteomusculares, promovendo o alívio das dores e cuidando do bem-estar emocional.

O atendimento é realizado por profissionais especializados e pode ser in company ou nos Centros de Reabilitação distribuídos pelo Estado, como o que está presente no Sesi Sumaré.

Na cidade de Sumaré, Sesi oferece serviços no Centro de Reabilitação para trabalhadores – Foto: Divulgação

O Programa de Reabilitação Corporativa do Sesi-SP atua diretamente nos fatores de risco que, além de interferirem na saúde do trabalhador, são responsáveis pelo aumento nos índices de absenteísmo. Dessa forma, tanto o atendimento preventivo quanto o tratamento de patologias contribuem na redução da sinistralidade e do Fator Acidentário de Prevenção (FAP).

O programa do Sesi-SP conta com equipe multidisciplinar, especializada em saúde do trabalhador, composta por profissionais das áreas da medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, educação física e nutrição.

SERVIÇOS

O atendimento é voltado para as necessidades do paciente e de seu ambiente de trabalho. Por isso, o Programa de Reabilitação Corporativa possui serviços customizados de acordo com a demanda da empresa.

No Centro de Reabilitação do Sesi Sumaré são ofertados os seguintes serviços: consulta com médico fisiatra, reeducação postural global (RPG), pilates studio (com aparelhos), fisioterapia e psicologia.

COVID-19

A unidade de Sumaré também atua na recuperação de pacientes após a infecção pelo coronavírus, causa da Covid-19. Segundo a orientadora de Promoção da Saúde do Sesi Sumaré, Rosana Campos, o programa de reabilitação foi ampliado para atender a necessidade atual.

“O trabalhador que passou muito tempo hospitalizado, que precisou ser intubado, acaba apresentando redução de mobilidade e perda muscular, além de consequências emocionais, comprometimento da memória e déficit de atenção. O Centro de Reabilitação está preparado para receber esses pacientes”, afirma.

Rosana também destaca que os serviços de reabilitação são oferecidos tanto para empresas quanto para pessoas físicas, com encaminhamento médico.

Painel de Negócios: conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.