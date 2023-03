Seguro residencial é acessível e tem bom custo-benefício

MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador, registrou alta de 8,7% nas vendas do produto em Americana e região

O isolamento social causado pela pandemia mudou a relação das pessoas com suas próprias casas, principalmente, porque muitas delas passaram a ser também o local de trabalho. Essa mudança fez com que os moradores se conectassem mais com seus lares e os enxergassem como prioridade.

Não à toa, a MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do Brasil, registrou, no ano passado, em Americana e região, aumento de 8,7% nas vendas de seguros residenciais na comparação com o período anterior.

“O crescimento decorre da percepção dos benefícios oferecidos pelo produto e de uma maior consciência da população. Nosso segmento cresce ano a ano”, afirma Antônio Edmir Ribeiro, diretor territorial da MAPFRE.

Além das coberturas básicas que o seguro residencial da MAPFRE oferece – no caso, contra incêndio e explosão –, existe ainda uma gama de serviços que podem ser utilizados durante o ano em casos de emergência ou mesmo de manutenção do imóvel que fazem valer a pena o investimento na contratação do seguro.

Antônio Edmir Ribeiro, diretor territorial da MAPFRE – Foto: Divulgação

Os benefícios incluem chaveiro, limpeza de ar-condicionado, desentupimento de calhas, eletricista, vidraceiro, encanador, entre outros. Tudo vai depender do pacote de assistências que a pessoa optar por contratar.

“As pessoas começaram a perceber que o seguro cabe no orçamento familiar e temos meios de pagamento que proporcionam isso. Uma modalidade que cresce muito é a venda por meio do cartão de crédito, uma vez que permite parcelar em dez vezes sem juros”, comenta Ribeiro. O serviço pode ser contratado a partir de R$ 35 mensais.

Um dos principais diferenciais da MAPFRE, atualmente, é o desconto na franquia do automóvel. Segurados MAPFRE no produto Automóvel ao contratar o seguro residencial, com cobertura para ressarcimento a franquia, podem receber até 100% de reembolso da franquia do veículo.

A empresa também se destaca com a cobertura de “responsabilidade civil para família”. Neste caso, por exemplo, qualquer dano que tenha sido causado sem querer, de forma involuntária a um terceiro, dentro dessa cobertura, é reembolsado. E vale, inclusive, para quem tem animais. “Se um cachorro avança em um vizinho ou morde, essa situação é enquadrada como uma responsabilidade da família”, diz Ribeiro. Se a família for acionada na justiça, pode contar a cobertura de Responsabilidade Civil, contratada em sua apólice

Seguro empresarial

Tem o mesmo propósito do seguro residencial, mas é voltado para as empresas. No ano passado, em Americana e região, o segmento registrou alta de 77% na busca pelo produto em comparação com o período anterior.

Para o diretor territorial da MAPFRE, trata-se de um mecanismo de defesa. “Muitos empreendedores – micros ou médios – usam, na maioria das vezes, toda reserva financeira para investir em um negócio, portanto, é natural que busquem por proteção, têm consciência que dali tiram o provento deles”, conclui.

Painel de Negócios: conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.